110-Hektar-Brand wird nun vom Boden aus bekämpft

Es ist einer der größten Brände Österreichs. 110 Hektar Wald – in steilstem Gelände – gingen in den vergangenen Tagen im Kärntner Lesachtal in Flammen auf. Am Sonntag konnte erstmals aufgeatmet werden, aber „es ist noch nicht vorbei“...
Der großangelegte Waldbrand – der 110 Hektar (!) umfasst – sorgt seit Donnerstag für Ausnahmezustand im Kärntner Lesachtal. Die Einsatzkräfte können Sonntagfrüh erstmals Entwarnung geben. „Der Brand ist unter Kontrolle. Die Lage ist entspannt. In der Nacht gab es zum Glück keine Ausbreitung mehr“, sagt Florian Jost vom Bezirksfeuerwehrkommando Hermagor.
Doch vorbei ist es noch lange nicht. Heute, Sonntag, werden die Brandherde, die sich vor allem auch unterirdisch befinden, vom Boden aus bekämpft. Bisher wurde der Brand mittels Hubschraubern aus der Luft bekämpft. „Die Brandherdbekämpfung ist für die Feuerwehren eine mühselige und schweißtreibende Arbeit – vor allem im steilen Gelände!“
Im Einsatz stehen dafür die Mitglieder des Katastrophenhilfszugs aus dem Bezirk Spittal. Etwa 350 Einsatzkräfte werden am Sonntag insgesamt vor Ort sein. Die Hilfsbereitschaft ist groß.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.