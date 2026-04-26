110-Hektar-Brand wird nun vom Boden aus bekämpft

Doch vorbei ist es noch lange nicht. Heute, Sonntag, werden die Brandherde, die sich vor allem auch unterirdisch befinden, vom Boden aus bekämpft. Bisher wurde der Brand mittels Hubschraubern aus der Luft bekämpft. „Die Brandherdbekämpfung ist für die Feuerwehren eine mühselige und schweißtreibende Arbeit – vor allem im steilen Gelände!“