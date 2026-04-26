Unter 2 Stunden! Sawe durchbricht irre Schallmauer

Der Kenianer Sabastian Sawe ist in London als erster Mensch in einem offiziellen Wettkampf einen Marathon unter zwei Stunden gelaufen. Der 29-Jährige gewann am Sonntag bei dem prestigeträchtigen Rennen in 1:59:30 Stunden und war damit 1:05 Minuten schneller als der bisherige Weltrekord seines Landsmanns Kelvin Kiptum, aufgestellt 2023 in Chicago. Am 12. Oktober 2019 war der Kenianer Eliud Kipchoge im Wiener Prater unter Laborbedingungen nach 1:59:40 Stunden ins Ziel gekommen.