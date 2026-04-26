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Marathon in London

Unter 2 Stunden! Sawe durchbricht irre Schallmauer

Sport-Mix
26.04.2026 12:53
Sebastian Sawe hat Geschichte geschrieben.
Sebastian Sawe hat Geschichte geschrieben.(Bild: AP/Ian Walton)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der Kenianer Sabastian Sawe ist in London als erster Mensch in einem offiziellen Wettkampf einen Marathon unter zwei Stunden gelaufen. Der 29-Jährige gewann am Sonntag bei dem prestigeträchtigen Rennen in 1:59:30 Stunden und war damit 1:05 Minuten schneller als der bisherige Weltrekord seines Landsmanns Kelvin Kiptum, aufgestellt 2023 in Chicago. Am 12. Oktober 2019 war der Kenianer Eliud Kipchoge im Wiener Prater unter Laborbedingungen nach 1:59:40 Stunden ins Ziel gekommen.

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Kiptum war nur wenige Monate nach seinem Rekordlauf im Februar 2024 bei einem Verkehrsunfall in seiner Heimat ums Leben gekommen. Sawe stieß nun in eine neue Dimension vor und schrieb mit seiner Zeit Sport-Geschichte.

Entscheidung nach 30 Kilometern
Bei optimalen Bedingungen war das Tempo auch dank mehrerer Pacemaker von Beginn an extrem hoch. Lange lief eine größere Spitzengruppe zusammen, ehe sich Vorjahressieger Sawe und Yomif Kejelcha aus Äthiopien nach etwa 30 Kilometern absetzten. Kejelcha gab in der britischen Hauptstadt sein Marathon-Debüt.

Bei den Frauen siegte Tigst Assefa aus Äthiopien in 2:15:41 Stunden. Damit blieb sie nur 16 Sekunden über dem 23 Jahre alten Streckenrekord der britischen Lauf-Ikone Paula Radcliffe.

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