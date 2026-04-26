Wie sieht die Zukunft des ORF aus?

Der ORF steht seit Jahren im Spannungsfeld zwischen seinem öffentlich-rechtlichen Auftrag und den rasanten Veränderungen der Medienlandschaft. Doch neben Digitalisierung, Streaming und verändertem Nutzungsverhalten sorgt aktuell auch die Kritik an der Führungsebene für Unmut. Wie kann der ORF so überhaupt zukunftsfähig bleiben?
Befürworter einer stärkeren Modernisierung argumentieren, dass der ORF mutiger in digitale Angebote investieren und jüngere Zielgruppen gezielter ansprechen muss. Gleichzeitig richtet sich der Blick auf personelle Entscheidungen: Mit Ingrid Thurnher an der Spitze und ihren Aussagen zur Aufarbeitung der Skandale („Da müssen wir jetzt halt durch“) wächst bei vielen die Skepsis, ob tatsächlich ein echter Neuanfang gelingt. Auch die Rolle des Stiftungsrats bleibt umstritten, ein Gremium, das von Yannick Shetty jüngst als „Gremium des Grauens“ bezeichnet wurde. Kritiker sehen darin politische Einflussnahme, während Befürworter auf notwendige Reformen hoffen.
Zwischen Tradition und Transformation
Die Diskussion zeigt, wie schwierig der Balanceakt für öffentlich-rechtliche Medien geworden ist. Einerseits steht der Anspruch, ein verlässlicher Anker in einer komplexen Informationswelt zu sein, andererseits werfen Personalentscheidungen und Machtstrukturen Fragen nach den „richtigen Weichen“ auf. Viele sehen die Zukunft in einem hybriden Modell, doch ohne glaubwürdige Führung könnte selbst die beste Strategie ins Leere laufen.
Was meinen Sie: Braucht der ORF zuerst strukturelle und personelle Erneuerung, bevor er digital aufholt? Oder liegt die Lösung in einer gleichzeitigen Reform auf allen Ebenen? Wo sehen Sie die größten Chancen und Risiken für die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks? Diskutieren Sie mit und teilen Sie Ihre Meinung!
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