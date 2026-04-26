Wie sieht die Zukunft des ORF aus?

Befürworter einer stärkeren Modernisierung argumentieren, dass der ORF mutiger in digitale Angebote investieren und jüngere Zielgruppen gezielter ansprechen muss. Gleichzeitig richtet sich der Blick auf personelle Entscheidungen: Mit Ingrid Thurnher an der Spitze und ihren Aussagen zur Aufarbeitung der Skandale („Da müssen wir jetzt halt durch“) wächst bei vielen die Skepsis, ob tatsächlich ein echter Neuanfang gelingt. Auch die Rolle des Stiftungsrats bleibt umstritten, ein Gremium, das von Yannick Shetty jüngst als „Gremium des Grauens“ bezeichnet wurde. Kritiker sehen darin politische Einflussnahme, während Befürworter auf notwendige Reformen hoffen.