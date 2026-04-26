Donaufestwochen: „Wir sind nicht altmodisch“

Wollen Sie bei den Donaufestwochen auch neue Akzente setzen?

Die Grundidentität bleibt: Wir sind ein Festival für Alte Musik und spielen Musik aus mehr als sechs Jahrhunderten. Aber: Wir sind nicht altmodisch! Ich glaube an die Kraft dieser Klänge und bin überzeugt, dass wir die Zugänge und Begegnungsräume eröffnen können, die es braucht, um ein unmittelbares Erlebnis für Leute von heute zu schaffen. Stärkster Ausdruck dafür ist heuer unsere Musiktheaterproduktion.