Donaufestwochen: „Wir sind nicht altmodisch“

Noch nicht vom Tourismus überlaufen, aber stark in den Schauplätzen: Seit mehr als 30 Jahren bringen die Donaufestwochen Musik und Kultur in den Strudengau. Johannes Hiemetsberger, der neue Intendant, verknüpft barocke Tradition mit dem Heute.
Der Strudengau – „ein Stück Oberösterreich, in dem man noch viel entdecken kann“, findet Johannes Hiemetsberger. Der Musiker – ein gebürtiger Oberösterreicher – ist der neue Intendant der Donaufestwochen.
In der Klassik-Szene gilt er als renommierter Chorleiter (Chorus sine nomine, Company of Music) und Dirigent. Er will das Festival weiterentwickeln, barocken Glanz mit mutigen Impulsen verbinden – von historischen Meisterwerken bis hin zu innovativen Formaten wie einer Bach-Oper zum KI-Thema. Sein Anspruch: „Musik, Räume und Menschen enger zusammenzuführen“, wie er im „Krone“-Gespräch betont.
„Krone“: Herr Hiemetsberger, was mögen Sie am Strudengau?
Johannes Hiemetsberger: Als gebürtiger Mühlviertler ist mir diese wunderschöne Landschaft an der Donau vertraut. Der Strudengau ist kein überlaufener touristischer Hotspot, aber voll von traumhaften, inspirierenden Spielorten. Man kann sofort beginnen, künstlerisch zu denken. Und: Es gibt hier viele Menschen, die mit großer Hingabe ehrenamtlich bei den Donaufestwochen mitarbeiten.
Sie sind Dirigent und Chorleiter. Sind Sie selbst hier schon aufgetreten?
Ja, ich war einige Male selbst hier aktiv. Und ich kenne und schätze die Ur-Motivation derer, die das Festival mitgestalten: Sieben Gemeinden und deren Kulturvereine, die sich zusammentun und ein einzigartiges Festival unter einem gemeinsamen Dach ausrichten – das finde ich großartig!
Wollen Sie bei den Donaufestwochen auch neue Akzente setzen?
Die Grundidentität bleibt: Wir sind ein Festival für Alte Musik und spielen Musik aus mehr als sechs Jahrhunderten. Aber: Wir sind nicht altmodisch! Ich glaube an die Kraft dieser Klänge und bin überzeugt, dass wir die Zugänge und Begegnungsräume eröffnen können, die es braucht, um ein unmittelbares Erlebnis für Leute von heute zu schaffen. Stärkster Ausdruck dafür ist heuer unsere Musiktheaterproduktion.
24. Juli bis 15. August 2026
Auszug aus dem Programm: Eröffnung: Cembaless-Ensemble, Festrede Philipp Blom, 24. 7., Schloss Greinburg
Musiktheater: „Sophia – der Preis der Freiheit“, Bach-Musik und das Thema KI, Weltpremiere am 1. 8., Schloss Greinburg
Begegnungen bei Konzerten, Musiktheaterwerkstatt, Orgel-Rad-Tour, LandArt und mehr.
Alle Infos: donau-festwochen.at
Wie darf ich mir das vorstellen?
Die Geschichte spielt im Jahr 2026 und dreht sich um Fragen rund um die „neue Gottheit künstliche Intelligenz“, die uns alle beschäftigen. Und: Wir spielen dazu ausschließlich Barockmusik, Musik von Johann Sebastian Bach.
Wie wird sich das Festival von anderen Konzertreihen unterscheiden?
Wir wollen drei Wochen lang für Begegnungen aller Art sorgen: Die Künstlerinnen und Künstler bleiben länger als sonst vor Ort, denn wir bieten Residenzen zwischen drei und fünf Tagen an. Außerdem entwickeln wir die Programme gemeinsam mit den Künstlerinnen und Künstlern – speziell auf die Räume und Gegebenheiten hier bezogen.
Die Donaufestwochen haben als Festival sogar ein Residenzorchester.
Ja, es ist ein riesiges Glück, dass das L’Orfeo Barockorchester auch weiterhin Teil der Donaufestwochen ist.
Was soll man in zwei, drei Jahren über das Festival sagen? Verraten Sie uns Ihre Vision?
Ich wünsche mir, dass die Donaufestwochen ein herzliches Festival bleiben, das für Besonderes steht und viele Menschen aller Generationen anzieht. Und ich wünsche mir, dass Musikerinnen und Musiker gerne hier spielen, weil sie jene Spielräume in familiärer Atmosphäre bekommen. Und ich wünsche mir, dass die Donaufestwochen jenen finanziellen Spielraum bekommen, den sie unbedingt brauchen.
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