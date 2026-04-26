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„Wäre verrückt“: Klub-Legende sagt FC Chelsea ab

Premier League
26.04.2026 13:12
Wer übernimmt bei den „Blues“?
Wer übernimmt bei den „Blues“?(Bild: AFP/APA-Images / AFP / GLYN KIRK)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nachdem sich der FC Chelsea Anfang der Woche von Trainer Liam Rosenior getrennt hatte, ist die Suche nach einem Nachfolger in vollem Gange. Von Klub-Ikone Cesc Fabregas kassierten die „Blues“ nun allerdings eine Absage ...

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„Ich wäre verrückt, an etwas anderes zu denken als an die nächsten fünf Spiele und daran, mein Team erstmals in der Geschichte in den europäischen Wettbewerb zu führen“, stellte der Spanier, der sich mit Como aktuell im Rennen um die Europacup-Plätze befindet, klar. „Ich gehe davon aus, Trainer in Como zu bleiben“, hat Fabregas kein Interesse, auf der Trainerbank an der Stamford Bridge Platz zu nehmen.

Liam Rosenior musste Anfang der Woche seine Koffer packen.
Liam Rosenior musste Anfang der Woche seine Koffer packen.(Bild: AFP/FRANCK FIFE)

Grünes Licht vom Präsidenten
Dabei wäre der Deal nicht einmal an Fabregas‘ aktuellem Arbeitgeber gescheitert, Como-Präsident Mirwan Suwarso erklärte erst unlängst, dem 38-Jährigen keine Steine in den Weg legen zu wollen.

Von 2014 bis 2019 kickte Fabregas für Chelsea, mittlerweile ist er als Trainer bei Como tätig.
Von 2014 bis 2019 kickte Fabregas für Chelsea, mittlerweile ist er als Trainer bei Como tätig.(Bild: EPA/SERENA CAMPANINI)

Was für einen Verbleib in der Serie A spricht: Während Fabregas mit Como aktuell mit Rang sechs die Conference League winkt, droht Chelsea als Achter, den Europacup zu verpassen.

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