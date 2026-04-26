„Wäre verrückt“: Klub-Legende sagt FC Chelsea ab

Nachdem sich der FC Chelsea Anfang der Woche von Trainer Liam Rosenior getrennt hatte, ist die Suche nach einem Nachfolger in vollem Gange. Von Klub-Ikone Cesc Fabregas kassierten die „Blues“ nun allerdings eine Absage ...
„Ich wäre verrückt, an etwas anderes zu denken als an die nächsten fünf Spiele und daran, mein Team erstmals in der Geschichte in den europäischen Wettbewerb zu führen“, stellte der Spanier, der sich mit Como aktuell im Rennen um die Europacup-Plätze befindet, klar. „Ich gehe davon aus, Trainer in Como zu bleiben“, hat Fabregas kein Interesse, auf der Trainerbank an der Stamford Bridge Platz zu nehmen.
Grünes Licht vom Präsidenten
Dabei wäre der Deal nicht einmal an Fabregas‘ aktuellem Arbeitgeber gescheitert, Como-Präsident Mirwan Suwarso erklärte erst unlängst, dem 38-Jährigen keine Steine in den Weg legen zu wollen.
Was für einen Verbleib in der Serie A spricht: Während Fabregas mit Como aktuell mit Rang sechs die Conference League winkt, droht Chelsea als Achter, den Europacup zu verpassen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.