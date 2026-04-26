„Wäre verrückt“: Klub-Legende sagt FC Chelsea ab

„Ich wäre verrückt, an etwas anderes zu denken als an die nächsten fünf Spiele und daran, mein Team erstmals in der Geschichte in den europäischen Wettbewerb zu führen“, stellte der Spanier, der sich mit Como aktuell im Rennen um die Europacup-Plätze befindet, klar. „Ich gehe davon aus, Trainer in Como zu bleiben“, hat Fabregas kein Interesse, auf der Trainerbank an der Stamford Bridge Platz zu nehmen.