Ärger um Standgebühren für E-Autos in der Nacht

Zu wenig Infos an der Säule?

„Eine Info an der Ladesäule, dass eine Standgebühr verrechnet wird, wurde nicht ausgewiesen“, sagt er. Da die Säule aber nicht von EVN stammt, kann Horst W. nichts rückerstattet werden. Ärger und Verwirrung von E-Auto-Lenkern kocht vielerorts bei derartigen Fällen immer öfter hoch. Georg Ecker, selbst E-Auto-Fahrer und Energiesprecher der Grünen, betont nun: „Wer sein E-Auto abends einsteckt und über Nacht lädt, tut genau das Richtige: Er nutzt Ladekapazitäten dann, wenn die Nachfrage gering ist – und schont damit das Netz.“ Gebühren an öffentlichen E-Ladesäulen seien tagsüber zwar vernünftig, zwingen nachts jedoch öfters zum Umparken und sorgen so zu Recht für Ärger.