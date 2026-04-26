Feuerteufel treiben in Neumarkt ihr Unwesen

Bislang Unbekannte zündeten in der Nacht auf Sonntag in Neumarkt mehrere Mülleimer und Mülltonnen an. Die Pyromanen hielten eine Vielzahl von Feuerwehrleuten gleich mehrere Stunden auf Trab. Die Floriani sprechen von einer „sehr kurzen Nacht“. . .
Die Polizei fahndet nach den Brandstiftern, tappt derzeit aber noch im Dunklen. Fakt ist: Wegen der vielen Müllcontainer- und Mistkübelbrände waren Feuerwehrleute aus Neumarkt samt den Löschzügen Steindorf, Neufahrn und Pfongau im Einsatz.
Auch Mitarbeiter der Salzburg AG mussten mitten in der Nacht ausrücken. Im Zuge eines Brandes fing ein daneben befindlicher Verteilerkasten ebenso Feuer.
Die Feuerwehr konnt erst um 5.30 Uhr – nach Abschluss aller Kontrollfahrten – wieder in die Zeugstätte einrücken. Ihr Appell an die Neumarkter: „Falls ihr in diesem Zeitraum, von zirka 0.30 Uhr bis zirka 4.30 Uhr etwas Verdächtiges gesehen oder gehört habt, bitten wir euch, dies umgehend der Polizei zu melden.“
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