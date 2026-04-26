Feuerteufel treiben in Neumarkt ihr Unwesen

Die Feuerwehr konnt erst um 5.30 Uhr – nach Abschluss aller Kontrollfahrten – wieder in die Zeugstätte einrücken. Ihr Appell an die Neumarkter: „Falls ihr in diesem Zeitraum, von zirka 0.30 Uhr bis zirka 4.30 Uhr etwas Verdächtiges gesehen oder gehört habt, bitten wir euch, dies umgehend der Polizei zu melden.“