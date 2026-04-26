Rapid: Zumindest die Choreografie war spektakulär

Fünfmal Meister

Und das sehr zurecht: Uridil war in den 1910ern und 1920ern einer der größten Stars des heimischen Kicks. Fünfmal staubte „der Tank“, wie er ob seiner Wucht im Sturm genannt wurde, den Meistertitel ab. Zwei Cupsiege zieren dazu seine Vita ebenso wie die dreimalige Torjägerkrone.