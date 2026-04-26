Weißes Quallen-„Ballett“ im Hafen von Triest

Nach Angaben der Plattform In Trieste handelt es sich bei den Tieren um sogenannte Lungenquallen. Sie zählen zu den größten Quallenarten im Mittelmeer und sind dort weit verbreitet. Ihr Schirm kann durchaus imposante Ausmaße annehmen: Bis zu 90 Zentimeter im Durchmesser kann dieser erreichen, der durchschnittliche Durchmesser beträgt immer noch 60 Zentimeter.