Tierisches Schauspiel
Weißes Quallen-„Ballett“ im Hafen von Triest
Tierisches Schauspiel im Hafen von Triest (Italien): Eine Vielzahl an Quallen sorgte dort am Freitag für Staunen und Begeisterung. Nur knapp unter der Meeresoberfläche schwebten die weißen Nesseltiere im Wasser.
Nach Angaben der Plattform In Trieste handelt es sich bei den Tieren um sogenannte Lungenquallen. Sie zählen zu den größten Quallenarten im Mittelmeer und sind dort weit verbreitet. Ihr Schirm kann durchaus imposante Ausmaße annehmen: Bis zu 90 Zentimeter im Durchmesser kann dieser erreichen, der durchschnittliche Durchmesser beträgt immer noch 60 Zentimeter.
Keine Gefahr für Menschen
Entgegen so manch anderen Arten ist die Lungenqualle für den Menschen nicht gefährlich. Nur in Ausnahmefällen kann ein Kontakt mit den Nesselzellen zu Unwohlsein führen, so Experten.
Gerade im Frühjahr treten Quallenschwärme in Küstennähe und nahe der Wasseroberfläche häufig auf. Denn die Nesseltiere finden perfekte Bedingungen vor: mehr Sonnenlicht, wärmeres Wasser und vor allem mehr von ihrer Hauptnahrungsquelle, dem Plankton.
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