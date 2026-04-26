Indien: Swiss-Flieger kurz vor Start evakuiert

Das Problem sei beim Start des Flugs LX147 am Sonntag um kurz nach 1 Uhr früh indischer Ortszeit aufgetreten, schrieb die Medienstelle der Fluggesellschaft. Die Crew habe den Start abgebrochen und das Flugzeug vorsorglich evakuiert. Swiss schrieb von einer belastenden Situation für alle Beteiligten. Die Reisenden würden betreut. Die Teams an Ort und Stelle arbeiten laut der Fluggesellschaft mit Hochdruck daran, Möglichkeiten für Umbuchungen oder nach Hotels zu suchen.