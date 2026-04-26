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FA Cup Halbfinale

Chelsea gegen Leeds United ab 16 Uhr LIVE

Fußball International
26.04.2026 04:45
Kann der FC Chelsea heute ins FA-Cup-Finale einziehen?
Kann der FC Chelsea heute ins FA-Cup-Finale einziehen?(Bild: EPA/ANDY RAIN)
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Halbfinale im FA Cup: Der FC Chelsea trifft auf Leeds United. Wir berichten live ab 16 Uhr – siehe Ticker unten.

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