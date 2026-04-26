Stadt ist orange – Graz feiert Eishockey-Helden

Orange ist am Sonntag in Graz die Modefarbe! Die Graz99ers, Österreichs neuer Eishockey-Meister, zelebrieren den ersten Meistertitel der Klubgeschichte im großen Stil. Die „Krone“ warf sich ins Getümmel. Schmökern Sie durch die besten Clips und Bilder der Meisterfeier.
Der Cabrio-Bus rollte in der Kaiserfeldgasse vor, sofort umzingelt von Hunderten 99ers -Fans, die mit ihren Helden die Sternstunde des Klubs gemeinsam feiern wollten. Dann wurde es laut, der Lamborghini von Klub-Boss Herbert Jerich, speziell für die Meisterfeier gebrandet, fuhr vor, um das Klubmaskottchen, Pucky, einsteigen zu lassen.
„Es ist einfach ein Wahnsinn, das mit allen hier in Graz erleben zu können. Viele Fans haben die 99ers angefeuert, als man durch dunkle Zeiten gegangen ist. Jetzt sind wir an der Reihe, mit ihnen und der ganzen Stadt diesen Titel zu teilen und zu feiern“, meinte ein sichtlich emotionaler Meistertrainer Dan Lacroix zur Krone.
Hier sehen Sie die besten Impressionen der Meisterfeier der Graz99ers eingefangen von „Krone“-Fotograf Sepp Pail:
Big Boss Herbert Jerich wurde von den Tausenden Fans in der Innenstadt mit „Danke, Herbert, danke!“-Sprechchören gefeiert. Der Präsident legte mit seinen Investitionen natürlich einen Grundstein für den Meistertitel. Im „Krone“-Interview (siehe unten) ließ Jerich die letzten Tage und Stunden Revue passieren.
Der Tross setzte sich dann in Bewegung in Richtung Herrengasse, der Festakt bringt die 99ers zu einem Treffen mit Landeshauptmann Mario Kunasek, ins Rathaus zum Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Graz und zum Treffen mit Bürgermeisterin Elke Kahr – und natürlich zum feierlichen Akt auf dem Hauptplatz, den dann auch Superstar Andreas Gabalier begleiten wird.
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