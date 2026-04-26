Stadt ist orange – Graz feiert Eishockey-Helden

„Es ist einfach ein Wahnsinn, das mit allen hier in Graz erleben zu können. Viele Fans haben die 99ers angefeuert, als man durch dunkle Zeiten gegangen ist. Jetzt sind wir an der Reihe, mit ihnen und der ganzen Stadt diesen Titel zu teilen und zu feiern“, meinte ein sichtlich emotionaler Meistertrainer Dan Lacroix zur Krone.