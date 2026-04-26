Kein Sieger im Topspiel St. Pölten gegen Austria

Zunächst waren die St. Pöltnerinnen dem 1:0 näher. Teamstürmerin Carina Brunold schloss zu zentral auf Pal ab, dann kam die Austria-Schlussfrau gegen die Stürmerin heraus. Wie Wiederholungen zeigten, wäre ein Elfmeter für St. Pölten durchaus vertretbar gewesen. Im Finish waren die Wienerinnen – bei denen Coach Stefan Kenesei ebenfalls verwarnt wurde – dem Torerfolg näher. Nach einem Fehler von SKN-Kapitänin Jennifer Klein verfehlte Elisa Pfattner das Gehäuse, dann schoss Cordes wenige Minuten vor Ende der regulären Spielzeit aus guter Position über die Latte.