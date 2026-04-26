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Frauen-Bundesliga

Kein Sieger im Topspiel St. Pölten gegen Austria

Frauenfußball
26.04.2026 15:11
Austria Wien und SKN St. Pölten trennten sich mit einem Remis.
Austria Wien und SKN St. Pölten trennten sich mit einem Remis.(Bild: APA/MAX SLOVENCIK)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Wiener Austria bleibt in der Frauen-Bundesliga auf dem Weg zum Premierentitel. Der Tabellenführer erreichte am Sonntag im Spitzenspiel bei Serienmeister SKN St. Pölten ein torloses Remis, der Vorsprung auf die Niederösterreicherinnen beträgt weiter sechs Zähler. 

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Für die noch ungeschlagene Austria war es bei 17 Siegen das zweite Unentschieden der Saison. Fünf Runden sind noch zu spielen. Das Duell der Austria mit St. Pölten steht am 30. Mai im Finish zum vierten Mal an.

Intensives Spiel
In der NV Arena entwickelte sich vor 526 Zuschauern von Beginn an ein intensives Spiel, in dem beide Teams auch mit Härte ans Werk gingen. Die besten Chancen der ersten Halbzeit ergaben sich schon in der Anfangsphase. Zunächst tauchte Lotta Cordes nach einem Freistoß in der 6. Minute gefährlich im Strafraum auf, vier Minuten später parierte Austria-Torfrau Jasmin Pal einen gut angetragenen Schuss von Leila Peneau.

Chancen auf beiden Seiten
Bei der auch im Cupfinale stehenden Austria agierte Neo-Teamspielerin Louise Schöffel nahe an Gelb-Rot. Bereits verwarnt, ging sie nach einer knappen halben Stunde erneut hart in einen Zweikampf. SKN-Trainer Laurent Fassotte reklamierte zu heftig und sah seinerseits die Gelbe Karte. In der Tonart sollte es auch nach Seitenwechsel weitergehen.

Zunächst waren die St. Pöltnerinnen dem 1:0 näher. Teamstürmerin Carina Brunold schloss zu zentral auf Pal ab, dann kam die Austria-Schlussfrau gegen die Stürmerin heraus. Wie Wiederholungen zeigten, wäre ein Elfmeter für St. Pölten durchaus vertretbar gewesen. Im Finish waren die Wienerinnen – bei denen Coach Stefan Kenesei ebenfalls verwarnt wurde – dem Torerfolg näher. Nach einem Fehler von SKN-Kapitänin Jennifer Klein verfehlte Elisa Pfattner das Gehäuse, dann schoss Cordes wenige Minuten vor Ende der regulären Spielzeit aus guter Position über die Latte.

Sturm hat Platz drei fix
Bereits am Samstag hatte Sturm Graz bei Red Bull Salzburg mit 1:0 gewonnen und damit den dritten Platz behauptet. Anna Wirnsberger schoss hatte in der 5. Minute das entscheidende Tor erzielt.

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