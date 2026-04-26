Admira nach Last-Minute-Sieg zurück im Titelrennen

Siegestreffer in letzter Sekunde

Als schon alles auf eine Punkteteilung hindeutete, schlug die Admira noch zu. Ein geblockter Schuss kam zu Ristanic, der erfolgreich abschloss. Auf die Elf von Harald Suchard wartet kommenden Samstag ein Schlager beim zweitplatzierten SKN St. Pölten.