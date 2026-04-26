Weinviertler Wohnhaus von Brand „ausgehöhlt“

Erschöpfte Einsatzkräfte, leider keine Chance für Gebäude

Nach den intensiven Löscharbeiten, die sich in der Folge vor allem auf das Nachbargebäude konzentrierten, waren die 90 Einsatzkräfte am Ende ihrer Kräfte: Trotzdem hielt man noch bis in die Morgenstunden wegen Glutnestern Brandwache. Dazu ist auch eine Drohne der FF-Kollegen aus Matzen angefordert worden, deren Aufnahmen das Ausmaß des Brandes erst so richtig visualisierten.