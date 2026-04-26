Königsklasse der Brass-Szene aus ganz Europa

Die oberösterreichische Landeshauptstadt Linz und das Brucknerhaus waren am Wochenende der Hotspot der europäischen Blechbläser‑Szene: Die European Brass Band Championships (EBBC) fanden hier statt. Höhepunkt des mehrtägigen Großereignisses waren das ausverkaufte Galakonzert sowie die feierliche Preisverleihung der EBBC.
Bis auf den letzten Platz gefüllt fieberten bei der Gala im Brucknerhaus rund 1400 Fans der Brass‑Szene mit ihren Champions mit.
Viele Konzerte waren vorausgegangen. Insgesamt trafen 30 Bands aus 16 europäischen Ländern aufeinander, um sich bei den European Brass Band Championships (EBBC) 2026 im Band‑Wettbewerb in vier Sektionen zu messen. Österreich wurde im Hauptbewerb von der Brass Band Oberösterreich unter der Leitung von Landeskapellmeister Günther Reisegger vertreten.
Mit Daniel Fleischmann (Tenorposaune) und Paul Tiefenthaler (Bassposaune) traten zudem zwei junge Oberösterreicher in der Jugendkategorie an. Insgesamt gingen hier 18 junge Musikerinnen und Musiker aus elf Nationen an den Start.
Innenstadt als Brass-Meile
Zusätzlich sorgten 25 weitere Bands und Ensembles für Brass‑Band‑Feeling der Extraklasse in ganz Oberösterreich. Die Linzer Innenstadt verwandelte sich dabei in eine riesige Brass‑Meile.
Ein Fest der Musikkultur, das Tradition und Innovation verbindet und auch jungen Talenten eine Bühne bietet.
Landeshauptmann Thomas Stelzer über die EBBC
Auch Plattform für junge Musikerinnen und Musiker
„Mit den European Brass Band Championships ist die Königsklasse der Brass‑Musik nach Oberösterreich gekommen und hat Linz im Sturm erobert. Die EBBC sind weit mehr als ein Wettbewerb – sie sind ein Fest der Musikkultur, das Tradition und Innovation verbindet und Talenten eine Bühne bietet“, sagte Landeshauptmann Thomas Stelzer, der sich die Gala nicht entgehen ließ. „Besonders gefreut hat es mich auch, dass mit dem Auftritt der European Youth Brass Band der Nachwuchs eine mehr als verdiente Plattform erhalten hat.“
Gute touristische Nebeneffekte
Ihren Abschluss fanden die EBBC heute, Sonntag, mit der Award Ceremony und einem Farewell Concert im Brucknerhaus. Mit dabei war auch die Österreichische Jugend Brass Band, die vom Österreichischen Blasmusikverband anlässlich der EBBC 2026 ins Leben gerufen worden war.
Zu den Gewinnern zählten unter anderem die Flowers Band (England), die Valaisia Brass Band (Schweiz), die Tredegar Town Band (Wales), die Brass Band Wipptal (Italien), die Brass Band Musicalis Algrange (Frankreich) sowie die Pacholski Polish Brass Band Malopolska Voivodeship (Polen).
Insgesamt zählten die EBBC – im Brucknerhaus sowie auf der Brass‑Meile – mehr als 20.000 Besucherinnen und Besucher und sorgten für über 4500 Nächtigungen.
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