Königsklasse der Brass-Szene aus ganz Europa

Zu den Gewinnern zählten unter anderem die Flowers Band (England), die Valaisia Brass Band (Schweiz), die Tredegar Town Band (Wales), die Brass Band Wipptal (Italien), die Brass Band Musicalis Algrange (Frankreich) sowie die Pacholski Polish Brass Band Malopolska Voivodeship (Polen).

Insgesamt zählten die EBBC – im Brucknerhaus sowie auf der Brass‑Meile – mehr als 20.000 Besucherinnen und Besucher und sorgten für über 4500 Nächtigungen.