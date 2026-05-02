Als zwei Erdbeben ein kulturelles Erbe zerstörten

Eine Stimmung des Aufbruchs lag wohl über den Dächern Breginjs am Morgen des 6. Mai 1976. Als eine der letzten größeren Siedlungen mit gut erhaltenen Gebäuden aus dem 18. und 19. Jahrhundert im Stil der venezianisch-slowenischen Architektur galt die Ortschaft in Jugoslawien als ein kulturelles Monument von nationaler Bedeutung.