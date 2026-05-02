Als zwei Erdbeben ein kulturelles Erbe zerstörten

In den Bergen bei Kobarid liegt die beschauliche Ortschaft Breginj. Die Region wurde von den Beben 1976 schwer getroffen, der Ort, davor ein „kulturelles Monument von nationaler Bedeutung“, zerstört.
Eine Stimmung des Aufbruchs lag wohl über den Dächern Breginjs am Morgen des 6. Mai 1976. Als eine der letzten größeren Siedlungen mit gut erhaltenen Gebäuden aus dem 18. und 19. Jahrhundert im Stil der venezianisch-slowenischen Architektur galt die Ortschaft in Jugoslawien als ein kulturelles Monument von nationaler Bedeutung.
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