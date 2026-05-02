„Tote Hose“: Liebes-Aus bei deutschem Reality-Paar

Yvonne Woelke: „Jetzt möchte ich allein sein“

Woelke, die mittlerweile auch Schlagersängerin ist, führte weiter aus: „Ich will einfach für mich und mit mir im Reinen sein. Sonst war ich immer in einer Beziehung, immer war jemand an meiner Seite. Jetzt möchte ich allein sein und nicht immer jemandem Rechenschaft abgeben.“