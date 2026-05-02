„Tote Hose“: Liebes-Aus bei deutschem Reality-Paar

Yvonne Woelke (46) und Peter Klein (59) gelten seit Ende 2024 als eines der bekanntesten Reality-TV-Paare Deutschlands. Doch nun haben sich die beiden offiziell getrennt. Es ist das Ende einer turbulenten Liebesgeschichte.
„Ehrlich gesagt habe ich keine Frühlingsgefühle. Bei mir ist gerade tote Hose“, verriet Woelke im Gespräch mit der „Bild“-Zeitung.
Die Schauspielerin habe mit Klein Schluss gemacht. Hoffnung auf ein Liebescomeback wolle sie keine machen. Der Schritt scheint also endgültig zu sein.
Yvonne Woelke: „Jetzt möchte ich allein sein“
Woelke, die mittlerweile auch Schlagersängerin ist, führte weiter aus: „Ich will einfach für mich und mit mir im Reinen sein. Sonst war ich immer in einer Beziehung, immer war jemand an meiner Seite. Jetzt möchte ich allein sein und nicht immer jemandem Rechenschaft abgeben.“
Peter Klein: „Es ist momentan kompliziert“
Auch Peter Klein sprach inzwischen mit der „Bild“, gab sich jedoch etwas zugeknöpfter: „Es ist momentan kompliziert. Die Entfernung ist sehr groß.“ Zur Info: Klein lebt auf Mallorca, Woelke pendelt zwischen Hamburg und Berlin und muss sich um ihre krebskranke Mutter kümmern.
Eine turbulente Liebesbeziehung
Die Liaison zwischen Yvonne Woelke und Peter Klein begann spektakulär: Beim Dschungelcamp 2023 in Australien begleiteten beide die Camper als unterstützende Begleitung – Peter als Ehemann von Iris Klein (Mutter von Daniela Katzenberger), Yvonne als Begleiterin eines anderen Teilnehmers. Schnell machten Gerüchte über eine Annäherung der beiden die Runde, was eine der größten Reality-TV-Scheidungsdramen der vergangenen Jahre auslöste. Iris Klein (heißt jetzt wieder Katzenberger) und Peter Klein trennten sich nämlich im November 2024 nach jahrelanger Ehe.
Beinahe zeitgleich wurden Woelke und Klein tatsächlich ein Paar, wurden allerdings massiv kritisiert. Immer wieder gab es Sticheleien zwischen Iris Klein und Yvonne Woelke per Social Media. In den vergangenen Wochen erschien Woelke bei Terminen stets alleine. Über ihren Beziehungsstatus wollte sie damals allerdings nicht sprechen.
Übrigens: Auch Iris Klein gab Anfang April ihre Trennung bekannt. Zwischen ihr und Partner Stefan ist ebenfalls alles aus.
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