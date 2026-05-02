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„Titel für LASK ist noch nicht in Stein gemeißelt“

Fußball National
02.05.2026 12:30
Um den Teller wieder stemmen zu können, braucht es laut Jusuf Gazibegovic drei Siege.
Um den Teller wieder stemmen zu können, braucht es laut Jusuf Gazibegovic drei Siege.(Bild: Sepp Pail)
Porträt von Burghard Enzinger
Von Burghard Enzinger

Jusuf Gazibegovic gibt vor den letzten drei Spielen den Marschplan für Sturm vor: Der Traum vom Titel-Hattrick lebt in Graz noch. Der Ex-Salzburger brennt für das wichtige Match am Sonntag.

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Ligakrösus gegen Meister, Dritter gegen Zweiter – Sonntag prallen Salzburg und Sturm in der Mozartstadt aufeinander. Was die beiden Topklubs eint: Sie sind im Titelkampf zum Siegen verdammt, will man Tabellenführer LASK noch die Suppe versalzen. Positiv aus Grazer Sicht: Die Schwarzen sind gegen die Bullen seit fünf Spielen ungeschlagen.

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