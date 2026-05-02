„Titel für LASK ist noch nicht in Stein gemeißelt“

Ligakrösus gegen Meister, Dritter gegen Zweiter – Sonntag prallen Salzburg und Sturm in der Mozartstadt aufeinander. Was die beiden Topklubs eint: Sie sind im Titelkampf zum Siegen verdammt, will man Tabellenführer LASK noch die Suppe versalzen. Positiv aus Grazer Sicht: Die Schwarzen sind gegen die Bullen seit fünf Spielen ungeschlagen.