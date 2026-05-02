Mit Karl Habsburg zur Glaubenserneuerung in Rom

Bei einem Stadtbummel zwischen den Messen in den Kirchen Santa Maria dell’ Anima und Santa Maria Maggiore (hier fand Papst Franziskus seine letzte Ruhestätte) erzählte der „Großmeister“ des Ordens, Karl Habsburg, über seinen kirchlichen Ansichten. Kann er den aktuellen Reformgedanken etwas abgewinnen? „Grundsätzlich betrachte ich die Kirche immer als Freund. Und ich kritisiere nie einen Freund in der Öffentlichkeit“, weicht er, dem eines Tages sein Sohn in der Funktion als Ordens- und Familienoberhaupt der Habsburger folgen wird, aus.