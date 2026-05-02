Wie der Streit zwischen Trump und Merz eskaliert

Eine Aussage des deutschen Kanzlers hat nach einem Donnergrollen einen regelrechten Wutausbruch des US-Präsidenten zur Folge. Auf Zölle folgt ein Truppenabzug. Was ein Telefonat mit Putin damit zu tun hat – und wie es um Europas Sicherheit steht.
Der deutsche Kanzler Friedrich Merz sagte kürzlich, der Iran habe die USA im Krieg „gedemütigt“. Im Weißen Haus löste diese Bemerkung mehr aus als die üblichen verbalen Reaktionen. Aus Kritik wurde offener Ärger. Donald Trump reagierte zunächst mit wirtschaftlichem Druck und erhöhte die Zölle auf europäische Autos und Lastwagen auf 25 Prozent. Wenige Tage später folgte ein sicherheitspolitisches Signal: der Abzug von 5000 US-Soldaten aus Deutschland innerhalb von zwölf Monaten.
Offiziell begründet das Pentagon den Schritt mit einer Überprüfung der globalen Truppenstruktur. Ein Sprecher erklärte, man analysiere „die Anforderungen der Einsatzgebiete und die Bedingungen vor Ort“. In Washington wird der Entscheid jedoch auch als politische Reaktion verstanden. Trump selbst hatte zuvor betont, Europa trage „nicht genug zur eigenen Sicherheit bei“.
Bedingung, die Moskau nannte
Hinter den Kulissen dürfte zudem ein Gespräch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin eine Rolle gespielt haben. In amerikanischen Regierungskreisen heißt es, Moskau habe eine Reduktion der US-Präsenz in Europa als Bedingung für Fortschritte im Ukraine-Konflikt ins Spiel gebracht.
Der angekündigte Abzug ist damit mehr als eine militärische Anpassung. Er fällt in eine Phase wachsender Spannungen zwischen Washington und Berlin. Die Entscheidung verweist auf eine belastete Beziehung zwischen den Vereinigten Staaten und ihrem wichtigsten europäischen Partner.
Deutschland ist seit Jahrzehnten ein zentraler Standort des amerikanischen Militärs. Derzeit sind rund 39.000 Soldaten dort stationiert. Nur Japan beherbergt mehr US-Truppen außerhalb der Vereinigten Staaten. Die Präsenz geht auf den Kalten Krieg zurück, erfüllt aber bis heute strategische Funktionen. Von deutschem Boden aus werden Einsätze in Europa, im Nahen Osten und in Afrika koordiniert.
Entscheidend ist Qualität, nicht Quantität
Zu den wichtigsten Standorten gehört die Air Base Ramstein. Sie gilt als „unverzichtbare Drehscheibe“ für Lufttransporte, wie es in Militärkreisen heißt. In Landstuhl betreiben die USA ihr größtes Militärkrankenhaus außerhalb des eigenen Landes. In Stuttgart befinden sich zentrale Kommandostrukturen, in Wiesbaden die Führung des US-Heeres in Europa. Der Truppenübungsplatz Grafenwöhr in Bayern ist einer der größten seiner Art.
Ein Teilabzug verändert diese Struktur nicht grundsätzlich. Dennoch wirft er Fragen auf. Sicherheitspolitisch bleibt die amerikanische Präsenz ein Pfeiler der NATO. Sie dient der Abschreckung, insbesondere gegenüber Russland. Ein NATO-Diplomat formuliert es zurückhaltend: „Entscheidend ist nicht nur die Zahl der Soldaten, sondern ihre Fähigkeit und ihre Einbindung.“ Welche Einheiten konkret verlegt werden sollen, ist bislang nicht bekannt.
„Das Vertrauen ist nicht zerstört, aber ...“
Gravierender wäre die Schließung ganzer Standorte. In diesem Fall würde sich die Debatte über die Verlässlichkeit der amerikanischen Sicherheitsgarantien verschärfen. Schon jetzt wird in Europa darüber diskutiert, ob die USA ihre Rolle langfristig reduzieren. Der angekündigte Schritt könnte diese Zweifel verstärken. Ein europäischer Sicherheitsbeamter sagt: „Das Vertrauen ist nicht zerstört, aber es wird überprüft.“
Neben der Sicherheit ist die wirtschaftliche Dimension erheblich. Viele Regionen profitieren direkt von der Präsenz der US-Streitkräfte. In der Westpfalz etwa sichern die Standorte Arbeitsplätze. Ein Kommunalpolitiker aus der Region beschreibt die Lage nüchtern: „Ein Teilabzug wäre sofort spürbar.“ Mieten, Löhne und Aufträge für lokale Unternehmen bilden eine wichtige Grundlage der regionalen Wirtschaft. In der Region rund um Ramstein wohnen 55.000 US-Bürger. Das US-Militär ist der drittgrößte Arbeitgeber in Rheinland-Pfalz.
US-Kongress kann Abzug „verhindern“
Die Entscheidung ist zudem innenpolitisch in den USA eingebettet. Der Kongress hat Grenzen für einen Truppenabbau festgelegt. Die Zahl der Soldaten in Europa darf nur kurzfristig unter ein bestimmtes Niveau sinken. Das begrenzt den Handlungsspielraum der Regierung. Gleichzeitig hat Trump bereits in der Vergangenheit mit Abzügen gedroht. Damals sprach er offen von einer „fairen Lastenteilung“ innerhalb der NATO.
Ob es tatsächlich zu der Verlegung kommt, ist daher offen. Möglich ist auch, dass die Ankündigung Teil einer Verhandlungstaktik ist. Ein Beobachter in Washington meint: „Trump nutzt Truppen als politisches Druckmittel.“ Die Maßnahme hätte dann weniger militärische als diplomatische Ziele.
Unabhängig davon zeigt der Vorgang eine Verschiebung. Die Vereinigten Staaten erwarten von Europa mehr Eigenverantwortung. Für Deutschland stellt sich damit erneut die Frage, wie es seine Sicherheit künftig organisiert. Eine schnelle Antwort darauf gibt es nicht. Der geplante Teilabzug macht jedoch deutlich, dass sich die strategischen Rahmenbedingungen verändern.
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