Wie der Streit zwischen Trump und Merz eskaliert

Entscheidend ist Qualität, nicht Quantität

Zu den wichtigsten Standorten gehört die Air Base Ramstein. Sie gilt als „unverzichtbare Drehscheibe“ für Lufttransporte, wie es in Militärkreisen heißt. In Landstuhl betreiben die USA ihr größtes Militärkrankenhaus außerhalb des eigenen Landes. In Stuttgart befinden sich zentrale Kommandostrukturen, in Wiesbaden die Führung des US-Heeres in Europa. Der Truppenübungsplatz Grafenwöhr in Bayern ist einer der größten seiner Art.