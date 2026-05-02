Anhänger mit drei Bikes verselbstständigte sich

Warum hatte sich bei Micheldorf ein Anhänger mit drei Motorrädern von der Anhängevorrichtung gelöst? Nach dem Unfall mit erheblichem Sachschaden steht Gefährdung der körperlichen Sicherheit im Raum.
Drei Motorräder befanden sich auf einem Anhänger, der an einem Auto befestigt war, mit dem ein 19-Jähriger am Samstag gegen 16.30 Uhr von Friesach in Richtung St. Veit unterwegs war. Auf Höhe Micheldorf löste sich die Kupplung der abnehmbaren Anhängevorrichtung, wodurch sich der Anhänger vom Fahrzeug trennte.
Der Anhänger geriet ins Schleudern, schlitterte quer über die Fahrbahn, über die Gegenfahrbahn und dort gegen die Leitschiene.
Zur selben Zeit war ein 49-Jähriger mit einem Kleintransporter in entgegengesetzter Fahrtrichtung unterwegs. Durch ein rechtzeitiges Ausweichmanöver konnte er eine Kollision verhindern.
Die Friesacher Bundesstraße musste für die Dauer der Bergungsarbeiten durch die Freiwilligen Feuerwehren Friesach und Micheldorf sowie zur Bindung ausgetretener Flüssigkeiten kurzzeitig gesperrt werden.
Am Anhänger und an den transportierten Motorrädern entstand erheblicher Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt.
Der 19-Jährige wird wegen des Verdachts der Gefährdung der körperlichen Sicherheit bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.
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