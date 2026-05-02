Anhänger mit drei Bikes verselbstständigte sich

Drei Motorräder befanden sich auf einem Anhänger, der an einem Auto befestigt war, mit dem ein 19-Jähriger am Samstag gegen 16.30 Uhr von Friesach in Richtung St. Veit unterwegs war. Auf Höhe Micheldorf löste sich die Kupplung der abnehmbaren Anhängevorrichtung, wodurch sich der Anhänger vom Fahrzeug trennte.