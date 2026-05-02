Leverkusen gegen Leipzig ab 18.30 Uhr LIVE

32. Runde in der deutschen Fußball-Bundesliga: Bayer Leverkusen empfängt RB Leipzig. Wir berichten live ab 18.30 Uhr – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Auf Schützenhilfe hoffen muss Leverkusen, aktuell mit je zwei Punkten Rückstand auf Stuttgart und Hoffenheim Sechster. Ein Sieg über die drittplatzierten Leipziger, die Borussia Dortmund theoretisch noch den Vize-Titel abjagen könnten, ist für die Werkself Pflicht. Die Bullen um Xaver Schlager, Nicolas Seiwald und Christoph Baumgartner kommen allerdings mit breiter Brust und wären mit dem sechsten Sieg in Folge sicher für die Königsklasse qualifiziert.
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