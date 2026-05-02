Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Deutsche-Liga-Ticker

Leverkusen gegen Leipzig ab 18.30 Uhr LIVE

Deutsche Bundesliga
02.05.2026 04:45
Leipzigs ÖFB-Legionärs-Duo Xaver Schlager (li.) und Nicolas Seiwald.
Leipzigs ÖFB-Legionärs-Duo Xaver Schlager (li.) und Nicolas Seiwald.(Bild: AFP/RONNY HARTMANN)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

32. Runde in der deutschen Fußball-Bundesliga: Bayer Leverkusen empfängt RB Leipzig. Wir berichten live ab 18.30 Uhr – siehe Ticker unten.

0 Kommentare

Hier der Liveticker:

Auf Schützenhilfe hoffen muss Leverkusen, aktuell mit je zwei Punkten Rückstand auf Stuttgart und Hoffenheim Sechster. Ein Sieg über die drittplatzierten Leipziger, die Borussia Dortmund theoretisch noch den Vize-Titel abjagen könnten, ist für die Werkself Pflicht. Die Bullen um Xaver Schlager, Nicolas Seiwald und Christoph Baumgartner kommen allerdings mit breiter Brust und wären mit dem sechsten Sieg in Folge sicher für die Königsklasse qualifiziert.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Deutsche Bundesliga
02.05.2026 04:45
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Horror-Unfall: Mädchen (12) nach Crash mit Pkw tot
118.572 mal gelesen
Die Unfallstelle im Kreuzungsbereich
Salzburg
Safterl-Milliardär macht Mateschitz Konkurrenz
109.430 mal gelesen
Links im Bild: Hans-Peter Wild mit seiner Lebenspartnerin Christine Drage. Rechts: Mark ...
Vorarlberg
Mutter ließ Baby mit Behinderung in Klinik zurück
85.190 mal gelesen
Das Kind kam bereits im Jänner am Landeskrankenhaus Feldkirch zur Welt und lebt seitdem im ...
Innenpolitik
SPÖ schwört sich ein: Kampf gegen den Austro-Trump
3201 mal kommentiert
Innenpolitik
Steuerinnen haben in Österreich nichts zu lachen
1557 mal kommentiert
Verhedderte sich beim Gendern: Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger
Innenpolitik
Spritpreisbremse wird jetzt deutlich abgespeckt
871 mal kommentiert
Die Spritpreisbremse sorgte für harte Debatten.
Mehr Deutsche Bundesliga
Fußball-Ticker
Deutsche-Bundesliga-Konferenz ab 15.30 Uhr LIVE
Deutsche-Liga-Ticker
Leverkusen gegen Leipzig ab 18.30 Uhr LIVE
Krone Plus Logo
Es geht um Millionen
Bayern lassen „Pferdelunge“ Laimer anrennen
ÖFB-Kicker Lienhart:
„Wir würden für Rangnick durchs Feuer gehen“
Erster Band am Freitag
Jamal Musiala geht unter die Kinderbuch-Autoren

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf