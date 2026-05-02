Österreich unterliegt Deutschen auch im 2. WM-Test

Zwei Tage nach dem 3:4 in Zell/See gab es am Samstag in Garmisch-Partenkirchen ein 2:5. Nachdem davor auch zwei Tests gegen Tschechien verloren worden waren, bleibt dem ÖEHV-Team vor der Mitte Mai beginnenden A-WM nur noch das Match am nächsten Samstag in Klagenfurt gegen Slowenien, um sich neben Spielpraxis auch Selbstvertrauen für das Turnier zu holen.