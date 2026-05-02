Waldbrand bei Stainz wurde rasch gelöscht

Während Hunderte Einsatzkräfte in Eisbach-Rein seit einer Woche gegen einen Waldbrand kämpfen, drohte am Samstag in der Weststeiermark das nächste Feuer-Inferno: In einem Waldstück am Rosenkogel brach ein Feuer aus. Durch das rasche Einschreiten der Feuerwehr konnte der Brand aber rechtzeitig gelöscht werden.
Samstagvormittag geriet ein Waldstück am Rosenkogel im Gemeindegebiet von Stainz in Brand – nahe einer Teichhütte. Laut Polizei bemerkte ein Zeuge aufsteigende Rauchwolken und verständigte einen Jäger aus der Umgebung. Dieser hielt Nachschau, begann mit ersten Löschmaßnahmen und alarmierte die Einsatzkräfte.
Die Freiwilligen Feuerwehren Wald bei Stainz sowie Stainz konnten den Brand rasch eingrenzen und bereits nach knapp zwei Stunden „Brand aus“ melden. Die Brandursache konnte bislang nicht festgestellt werden und ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.
Waldbrandverordnung: Es drohen hohe Strafen
Steirische Behörden weisen unterdessen erneut auf die bestehende Waldbrandverordnung hin. Aufgrund der extremen Waldbrandgefahr wurde sie vor wenigen Tagen vom Land Steiermark für alle steirischen Bezirke in Kraft gesetzt.
Somit ist das Entzünden von Feuer sowie das Rauchen im Wald bzw. in Waldnähe strikt verboten. Bei Missachtung drohen Verwaltungsstrafen von bis zu 7.270 Euro bzw. Ersatzfreiheitsstrafen von bis zu vier Wochen.
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