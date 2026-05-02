Waldbrand bei Stainz wurde rasch gelöscht

Während Hunderte Einsatzkräfte in Eisbach-Rein seit einer Woche gegen einen Waldbrand kämpfen, drohte am Samstag in der Weststeiermark das nächste Feuer-Inferno: In einem Waldstück am Rosenkogel brach ein Feuer aus. Durch das rasche Einschreiten der Feuerwehr konnte der Brand aber rechtzeitig gelöscht werden.