Erste offizielle Schritte über den neuen Iselsteig

Im Rahmen der Feierlichkeiten waren neben Bürgermeisterin Elisabeth Blanik und dem Leiter des Baubezirksamtes Lienz, Johannes Nemmert, auch die Fraktionsführer der im Gemeinderat vertretenen Parteien vor Ort. Bürgermeisterin Elisabeth Blanik: „Wie wichtig dieses Verbindungsstück zwischen dem Lienzer Norden und der Innenstadt ist, haben wir in den letzten Monaten leidvoll miterlebt. Jetzt ist der Steg aber wieder für alle Fußgänger und Radfahrer geöffnet - und die Sicherheit der Stadt durch das Fehlen der Pfeiler bei Hochwasser noch besser gewährleistet, da es nicht mehr zu Verklausungen kommen kann.“