Hammarberg/Berger in Brasilia im Viertelfinale!

Die Beachvolleyballer Timo Hammarberg/Tim Berger stehen beim Elite16-Turnier der ProTour in Brasilia im Viertelfinale!
Im Achtelfinale besiegte das ÖVV-Duo am Samstag die Chilenen Marco und Esteban Grimalt 2:0 (15,17).
Ums Semifinale geht es in der Nacht auf Sonntag (MESZ) gegen die Schweden Jacob Hölting Nilsson/Elmer Andersson.
Die Steirerinnen Dorina und Ronja Klinger schieden im Achtelfinale gegen die Deutschen Sandra Ittlinger/Anna-Lena Grüne mit 1:2 (-16,18,-11) aus.
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