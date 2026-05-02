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Hammarberg/Berger in Brasilia im Viertelfinale!

Beachvolleyball
02.05.2026 20:03
Timo Hammarberg/Tim Berger
Timo Hammarberg/Tim Berger(Bild: Kevin Mattig)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Beachvolleyballer Timo Hammarberg/Tim Berger stehen beim Elite16-Turnier der ProTour in Brasilia im Viertelfinale!

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Im Achtelfinale besiegte das ÖVV-Duo am Samstag die Chilenen Marco und Esteban Grimalt 2:0 (15,17).

Ums Semifinale geht es in der Nacht auf Sonntag (MESZ) gegen die Schweden Jacob Hölting Nilsson/Elmer Andersson.

Die Steirerinnen Dorina und Ronja Klinger schieden im Achtelfinale gegen die Deutschen Sandra Ittlinger/Anna-Lena Grüne mit 1:2 (-16,18,-11) aus.

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