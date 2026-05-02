Als die Südburgenländer auf „Grünarbeit“ gingen

Das Burgenland war lange Zeit sehr stark von der Landwirtschaft geprägt, wobei die Besitzstrukturen äußerst ungünstig waren. Zahlreiche Wirtschaften im Südburgenland waren nicht groß genug, um eine Familie zu ernähren. Im Bezirk Güssing waren die meisten der landwirtschaftlichen Betriebe sogenannte Zwergwirtschaften, die vielfach unter 5 Joch, rund 2 Hektar, groß waren.