Als die Südburgenländer auf „Grünarbeit“ gingen

Da die Erträge ihrer Landwirtschaften zu gering waren, zogen lange Zeit Männer und Frauen aus dem Landessüden als Saisonarbeiter durch die Lande. Beschäftigung fanden sie meist auf den großen Gutshöfen des Nordburgenlandes und Niederösterreichs.
Das Burgenland war lange Zeit sehr stark von der Landwirtschaft geprägt, wobei die Besitzstrukturen äußerst ungünstig waren. Zahlreiche Wirtschaften im Südburgenland waren nicht groß genug, um eine Familie zu ernähren. Im Bezirk Güssing waren die meisten der landwirtschaftlichen Betriebe sogenannte Zwergwirtschaften, die vielfach unter 5 Joch, rund 2 Hektar, groß waren.
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