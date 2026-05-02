Osasuna gegen Barcelona ab 21 Uhr LIVE

34. Runde in La Liga: Der FC Barcelona gastiert bei Osasuna. Wir berichten live ab 21 Uhr – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Für den FC Barcelona ist die 29. Fußball-Meisterschaft zum Greifen nahe. Bereits an diesem Wochenende könnte die Titelverteidigung der Katalanen in der spanischen La Liga vorzeitig perfekt sein – wenn Barca gewinnt und Real Madrid daraufhin erneut Punkte liegen lässt. Es wäre ein Couch-Titel, denn während Barca am Samstag beim CA Osasuna antritt, spielen die Blancos 24 Stunden später bei Espanyol Barcelona.
Dem Rekordmeister, der in dieser Saison keine realistische Möglichkeit mehr auf einen Titel hat, drohen zwei unangenehme Szenarien. Fällt die Entscheidung bereits an diesem Wochenende – im fünftletzten möglichen Spiel von ÖFB-Star David Alaba für Real -, müssten die „Königlichen“ der Tradition wegen im Clasico eine Woche später den „Pasillo“, den Ehrenspalier, bilden. Nach einer weiteren enttäuschenden Saison käme es einer Demütigung gleich.
Viel besser wird es für Real aber auch dann nicht, wenn die Erzrivalen in der 34. von 38 Runden beide gewinnen. Dann bliebe es bei für Barca komfortablen elf Punkten Differenz. Die Katalanen hätten ausgerechnet im direkten Duell mit dem Erzrivalen die Möglichkeit, den Titelgewinn im heimischen Camp Nou zu besiegeln. So oder so soll Flick laut der Sportzeitung Mundo Deportivo in der kommenden Woche eine vorzeitige Vertragsverlängerung bis Sommer 2028 unterzeichnen.
Affengruber und Elche um den Klassenerhalt
Während an der Spitze alles klar scheint, ist der Abstiegskampf von großer Spannung gekennzeichnet. Eigentlich kein Team aus der unteren Tabellenhälfte darf sich in Sicherheit wiegen, schon gar nicht Elche von ÖFB-Teamkicker David Affengruber. Nach drei Siegen in Folge liegen die Aufsteiger vier Punkte über dem „Strich“. Am Sonntag wartet der Gang zu Celta Vigo, das noch um den Europacup kämpft.
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