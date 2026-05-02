Osasuna gegen Barcelona ab 21 Uhr LIVE

Affengruber und Elche um den Klassenerhalt

Während an der Spitze alles klar scheint, ist der Abstiegskampf von großer Spannung gekennzeichnet. Eigentlich kein Team aus der unteren Tabellenhälfte darf sich in Sicherheit wiegen, schon gar nicht Elche von ÖFB-Teamkicker David Affengruber. Nach drei Siegen in Folge liegen die Aufsteiger vier Punkte über dem „Strich“. Am Sonntag wartet der Gang zu Celta Vigo, das noch um den Europacup kämpft.