Pick-up-Lenker (22) erfasste Bub (4) auf Parkplatz

Nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle musste das Kind im Beisein des Vaters vom Notarzthubschrauber in das Krankenhaus nach St. Johann in Tirol verbracht werden. Nach Abschluss der Erhebungen ergehen Berichte an die Staatsanwaltschaft Innsbruck und die Bezirkshauptmannschaft Kitzbühel.