Pick-up-Lenker (22) erfasste Bub (4) auf Parkplatz

Fataler Zwischenfall auf dem Parkplatz der Salvenalm (Tirol): Der Lenker eines Firmenfahrzeugs übersah beim Wenden einen Vierjährigen auf einem Trettraktor. Das Kind wurde verletzt ins Krankenhaus geflogen.
Am Samstag gegen 15 Uhr fuhr ein 22-jähriger Österreicher mit einem Firmenfahrzeug auf der Zufahrt zum Parkplatz der Salvenalm in Hopfgarten im Brixental, um dort umzudrehen. Am Beifahrersitz saß ein 17-Jähriger.
Zur selben Zeit befand sich ein 37-jähriger deutscher Staatsangehöriger aus München mit seinem vierjährigen Sohn am Parkplatz der Salvenalm. Der Vierjährige spielte am Parkplatz und fuhr mit einem Trettraktor umher.
Bub erlitt Beinverletzungen
Aus bislang ungeklärter Ursache übersah der 22-Jährige bei seinem Wendemanöver das Kind und erfasste es fahrerseitig mit dem Pick-up-Lkw. Dabei erlitt der Bub Beinverletzungen unbestimmten Grades.
Nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle musste das Kind im Beisein des Vaters vom Notarzthubschrauber in das Krankenhaus nach St. Johann in Tirol verbracht werden. Nach Abschluss der Erhebungen ergehen Berichte an die Staatsanwaltschaft Innsbruck und die Bezirkshauptmannschaft Kitzbühel.
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