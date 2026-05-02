Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Wie ein Obdachloser“

Erkennen Sie diesen Ex-Star von Real Madrid?

Fußball International
02.05.2026 20:12
Ja, er ist es wirklich: Ex-Real-Star Gonzalo Higuaín (li.) lichtete sich mit einem Fan ab.
Ja, er ist es wirklich: Ex-Real-Star Gonzalo Higuaín (li.) lichtete sich mit einem Fan ab.(Bild: x.com/marcosmondria10)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Kaum wiederzuerkennen! Ein Foto von Ex-Real-Star Gonzalo Higuaín sorgt aktuell für Wirbel im Netz.

0 Kommentare

Auf X kursiert derzeit ein Bild des ehemaligen Stürmers, das ihn in einem Tennisgeschäft zeigen soll. Mit wüstem Vollbart, schütteren Haaren und einem kleinen Bierbauch steht der 38-Jährige entspannt vor der Kamera. Ein fast erschreckender Anblick. Im Netz meinten einige Fans, er sehe „wie ein Obdachloser aus“, während andere andeuteten, er müsse „wirklich sehr deprimiert sein“.

Große Karriere in Europa
Higuaín wechselte 2007 von River Plate zu Real Madrid und spielte sechs Jahre lang für die „Königlichen”. In dieser Zeit gewann er unter anderem dreimal die spanische Meisterschaft. 2013 zog es ihn nach Italien, wo er zunächst für den SSC Neapel auflief, ehe er 2016 zu Juventus Turin wechselte.

Titel und Stationen
Im Laufe seiner Karriere spielte der Argentinier unter anderem für den AC Mailand, Chelsea und Inter Mailand, wurde italienischer Meister und Pokalsieger sowie 2019 Sieger der Europa League. Für Argentinien erzielte er in 75 Länderspielen 31 Tore. 2022 beendete Higuaín seine aktive Laufbahn. Und dürfte das Rampenlicht nicht vermissen ...

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
02.05.2026 20:12
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Real Madrid
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

KMM
Top 3
Mehr Fußball International
Premier League
Arsenal meisterlich: Überzeugender 3:0-Heimsieg
Deutsche Bundesliga
Leipzig geht bei Bayer Leverkusen mit 1:4 unter
Wird Muslic Meister?
Aufstieg? Schalke gegen Düsseldorf – jetzt LIVE
„Wie ein Obdachloser“
Erkennen Sie diesen Ex-Star von Real Madrid?
Wrexham-Serie reißt
„Völlig niedergeschlagen“ – aber der Fokus bleibt
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine