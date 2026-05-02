Erkennen Sie diesen Ex-Star von Real Madrid?

Auf X kursiert derzeit ein Bild des ehemaligen Stürmers, das ihn in einem Tennisgeschäft zeigen soll. Mit wüstem Vollbart, schütteren Haaren und einem kleinen Bierbauch steht der 38-Jährige entspannt vor der Kamera. Ein fast erschreckender Anblick. Im Netz meinten einige Fans, er sehe „wie ein Obdachloser aus“, während andere andeuteten, er müsse „wirklich sehr deprimiert sein“.