Erkennen Sie diesen Ex-Star von Real Madrid?

Kaum wiederzuerkennen! Ein Foto von Ex-Real-Star Gonzalo Higuaín sorgt aktuell für Wirbel im Netz.
Auf X kursiert derzeit ein Bild des ehemaligen Stürmers, das ihn in einem Tennisgeschäft zeigen soll. Mit wüstem Vollbart, schütteren Haaren und einem kleinen Bierbauch steht der 38-Jährige entspannt vor der Kamera. Ein fast erschreckender Anblick. Im Netz meinten einige Fans, er sehe „wie ein Obdachloser aus“, während andere andeuteten, er müsse „wirklich sehr deprimiert sein“.
Große Karriere in Europa
Higuaín wechselte 2007 von River Plate zu Real Madrid und spielte sechs Jahre lang für die „Königlichen”. In dieser Zeit gewann er unter anderem dreimal die spanische Meisterschaft. 2013 zog es ihn nach Italien, wo er zunächst für den SSC Neapel auflief, ehe er 2016 zu Juventus Turin wechselte.
Titel und Stationen
Im Laufe seiner Karriere spielte der Argentinier unter anderem für den AC Mailand, Chelsea und Inter Mailand, wurde italienischer Meister und Pokalsieger sowie 2019 Sieger der Europa League. Für Argentinien erzielte er in 75 Länderspielen 31 Tore. 2022 beendete Higuaín seine aktive Laufbahn. Und dürfte das Rampenlicht nicht vermissen ...
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