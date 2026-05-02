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Eva Poleschinski

Designerin weiß, wie „zum Teufel“ Mode geht

Steiermark
02.05.2026 17:00
Die steirische Designerin (41) lebt den Traum vieler – ihre Stücke sind in aller Welt gefragt.
Die steirische Designerin (41) lebt den Traum vieler – ihre Stücke sind in aller Welt gefragt.(Bild: Erich Fuchs)
Porträt von Erich Fuchs
Von Erich Fuchs

„Der Teufel trägt Prada 2“ spielt mit den dunklen Machenschaften und Intrigen in der glamourösen Modewelt. Die steirische Designerin Eva Poleschinski verrät, wieviel Wahrheit im Blockbuster steckt, wer Mode macht und wie hart der Überlebenskampf wirklich ist.

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Der Blick in die faszinierende Welt intriganter Modemacher lässt mit „Der Teufel trägt Prada 2“ wieder die Kinokassen klingeln. Modedesignerin Eva Poleschinski blickt gespannt auf die Fortsetzung des Kultfilms. „Ich habe ihn sehr oft gesehen und bin gespannt, wie es nun weitergeht.“ Die gebürtige Hartbergerin hat als 23-Jährige mit ihrem eigenen Modelabel von Österreich aus eine internationale Karriere gestartet und blickt mit viel Erfahrung auf das vermeintlich glamouröse Modegeschäft. „Mode ist für mich Leidenschaft und Lebensinhalt. Stilbewusstsein ist kein Freifahrtschein für schlechten Umgang.“

Keine Mode ohne digitale Reichweite
Wo gibt es nun im Film zentrale Parallelen zur Realität? „Der Film zeichnet bewusst ein extremes Bild der Modebranche, geprägt von Konkurrenzkampf und dem sprichwörtlichen ,Über-Leichen-Gehen‘. Erfahrungen in diese Richtung habe ich gemacht“, erzählt die 41-Jährige. „In meinem persönlichen Umfeld ist ein respektvoller Umgang miteinander nun Standard.“

Die reale Modebranche hat sich sowohl in den Akteuren als auch in den Mechanismen radikal verändert. Neben börsennotierten Luxuskonzernen bestimmen heute Stars und Influencer mit Millionenreichweite, was angesagt ist. „Wer heute Mode macht und bestehen will, muss sichtbar und in der Wahrnehmung breit aufgestellt sein“, sagt die Designerin, die ihre Kollektionen weltweit auf Fashion Weeks, am roten Teppich großer Events wie Wiener Opernball, aber auch in den Hochglanzmagazinen „Vogue“ und „Elle“ präsentiert.

Dieses Wahnsinns-Kleid hat sich Poleschinski selbst geschneidert und in Island präsentiert
Dieses Wahnsinns-Kleid hat sich Poleschinski selbst geschneidert und in Island präsentiert(Bild: Oliver Rathschüler)

Sie selbst liebt Print, das Haptische, das Greifbare eines Magazins. Gleichzeitig weiß die Modeschöpferin um die enorme Reichweite der digitalen Welt. In der globalen Wahrnehmung ist Social Media zum unverzichtbaren Laufsteg geworden, um weltweit Kunden zu akquirieren. Mit aufwendigen Foto-Shootings, Werbekampagnen mit großen Firmen und Deals mit Influencern schreitet auch Eva Poleschinski auf diesen digitalen, roten Teppich. „Ich bekomme dadurch Anfragen von internationalen Star-Stylisten und Schauspielern oder für große Imagekampagnen, die mich über meine starke Online-Präsenz entdeckt haben.“

Zitat Icon

Der Film zeichnet ein extremes Bild, geprägt von Konkurrenzkampf und dem sprichwörtlichen ,Über-Leichen-Gehen‘. Erfahrungen in diese Richtung habe ich gemacht.

Designerin Eva Poleschinski

Kritisch sieht Poleschinski die Schattenseiten der Industrie: Schnelllebigkeit, Überkonsum und die Wegwerf-Mentalität. Trends kommen und gehen, damit auch die Wertschätzung für Kleidung. Poleschinski richtet sich mit der eigenen „Slow Fashion“ gegen den Trend zu immer schneller wechselnden Kollektionen und unserer Wegwerfkultur. In ihren Kollektionen geht es um Nachhaltigkeit, Stücke, die lange Freude machen und die Individualität sichtbar unterstreichen.

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