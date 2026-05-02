Designerin weiß, wie „zum Teufel“ Mode geht

Der Blick in die faszinierende Welt intriganter Modemacher lässt mit „Der Teufel trägt Prada 2“ wieder die Kinokassen klingeln. Modedesignerin Eva Poleschinski blickt gespannt auf die Fortsetzung des Kultfilms. „Ich habe ihn sehr oft gesehen und bin gespannt, wie es nun weitergeht.“ Die gebürtige Hartbergerin hat als 23-Jährige mit ihrem eigenen Modelabel von Österreich aus eine internationale Karriere gestartet und blickt mit viel Erfahrung auf das vermeintlich glamouröse Modegeschäft. „Mode ist für mich Leidenschaft und Lebensinhalt. Stilbewusstsein ist kein Freifahrtschein für schlechten Umgang.“