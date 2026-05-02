Wasserretter starten mit Übung in den Sommer

Zivilcourage und Zusammenarbeit

Knapp 40 Rettungsschwimmer hat Kammerer in seiner Truppe, viele haben zusätzliche Ausbildung im Tauchen, sind Bootsführer oder Fließwasserretter. Am starken Wochenenden sind bis zu 30 Wasserretter im Einsatz im Strandbad. „Die Fläche ist riesig und an guten Tagen sind mehr als 16.000 Badegäste vor Ort.“ Mit zwei Booten wird ein Teil des Wörthersees abgedeckt, wobei bei größeren Einsätzen auch mit anderen Einsatzstellen zusammen gearbeitet wird. Besonders loben möchte Kammerer auch helfende Badegäste: „Wir kennen natülich viele und, wenn es zu medizinischen Notfällen kommt, ist fast immer ein Arzt hier, der sofort unterstützt. Außerdem helfen uns oft Badegäste bei Personensuchen.“