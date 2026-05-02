„Qualitätsjournalismus muss Gegenbewegung sein!“

Zwei Kulturjournalisten, zwei Literaten, die mit ihrem Wirken Spuren hinterlassen haben, in der öffentlichen Meinung ebenso wie in der Kärntner Kulturlandschaft und weit darüber hinaus. Der eine, Humbert Fink, u. a. Erfinder des Ingeborg-Bachmann-Preises, Namensgeber DIESER hohen Auszeichnung und mein Vorgänger als Kolumnist wie Kultur-Ressortleiter der Kärntner Kronen Zeitung. Der andere, Bertram Karl Steiner, der heute mit dem Humbert-Fink-Preis der Landeshauptstadt Klagenfurt geehrt wird, u. a. langjähriger Kulturchef der Kärntner Tageszeitung, Chefredakteur der „Brücke“ und Autor mit großer, sprachkünstlerischer Qualität, die sich im selben Maße zwischen Buchdeckeln wie Zeitungsseiten entfaltet. Ich habe heute die Ehre und Freude, als Laudatorin zwischen diesen beiden Großen der schreibenden Zunft zu stehen und – basierend auf meiner jahrzehntelangen Berufserfahrung – darüber zu sprechen, was Qualitätsjournalismus in der Kultur ausmacht und warum er heute wichtiger denn je ist.