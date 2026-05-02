Kostjuk holt in Madrid ersten WTA-1000-Titel

Marta Kostjuk hat sich am Samstag erstmals auf WTA-1000-Niveau zur Siegerin gekürt!
Die als Nr. 26 gesetzte Ukrainerin, die im Halbfinale den Erfolgslauf der Österreicherin Anastasia Potapova gestoppt hatte, bezwang Linz-Gewinnerin Mirra Andrejewa aus Russland nach 81 Minuten 6:3, 7:5.
„Ich bin sehr stolz!“
Kostjuk wird am Montag als 15. erstmals in den Top-15 aufscheinen und kassierte einen Siegerscheck in Höhe von 1,007 Millionen Euro. Für die 23-Jährige war es nach Rouen der zweite Turniersieg en suite.
„Es hat mich viele Jahre gekostet, hier zu stehen. Ich bin sehr stolz auf mich und mein Team. Ich hätte nie gedacht, dass ich hier den Titel holen würde“, erklärte Kostjuk bei der Siegerehrung.
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