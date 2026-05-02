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Heli-Hilfe und harte Hunde: So sicher wird der ESC

Wien
02.05.2026 18:00
Porträt von Peter Wiesmeyer
Von Peter Wiesmeyer

Rund um den nahenden 70. Eurovision Song Contest in Wien sind die Spezialeinheiten der Polizei voll gefordert. Die „Krone“ erfuhr, wie ein praktisch „unsichtbares Netz“ aus Elitebeamten, Robotern und Drohnen die Stadt in eine Hochsicherheitszone verwandeln soll.

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„Hier spricht die Polizei: Stehen bleiben! Hände hoch! Und jetzt ganz langsam auf den Boden legen!“ Was!? Wo!? Habe ich etwas angestellt? Eine Absperrung übersehen? Den Wachmann nicht gegrüßt? Meine Gedanken kreisen – genauso wie eine Drohne zehn Meter über meinem Kopf. Himmel hilf, von ihr prasseln die scharfen Kommandos – wohlgemerkt auf Englisch – auf mich hernieder. Ein geduckter „Krone“-Mann im Tech-Fokus der Staatsgewalt. Mein Glück, dass alles nur Vorführungszwecken dient ...

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