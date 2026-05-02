Heli-Hilfe und harte Hunde: So sicher wird der ESC

„Hier spricht die Polizei: Stehen bleiben! Hände hoch! Und jetzt ganz langsam auf den Boden legen!“ Was!? Wo!? Habe ich etwas angestellt? Eine Absperrung übersehen? Den Wachmann nicht gegrüßt? Meine Gedanken kreisen – genauso wie eine Drohne zehn Meter über meinem Kopf. Himmel hilf, von ihr prasseln die scharfen Kommandos – wohlgemerkt auf Englisch – auf mich hernieder. Ein geduckter „Krone“-Mann im Tech-Fokus der Staatsgewalt. Mein Glück, dass alles nur Vorführungszwecken dient ...