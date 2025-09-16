Handy ausgewertet: Was Marsalek in Moskau treibt

So konnte ein aussagekräftiges Bewegungsprofil Marsaleks erstellt werden, wenn er das Nelidow-Handy benutzte. Denn: Jedes Mal, wenn das Telefon eine Funkzelle nutzt, wird die Lage des dazugehörigen Funkmasts erfasst. Eine wichtige Erkenntnis dabei: An keinem Ort wurde das Telefon häufiger gepinnt, als im Bereich der FSB-Zentrale am Lubjanka-Platz in Moskau. Insgesamt 304 Mal zwischen Jänner und November 2024. Den Recherchen zufolge arbeitet Marsalek je nach Auftrag für den FSB – aber auch für den Militärgeheimdienst GRU.