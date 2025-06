Herr Marsalek und seine Flucht – die keine war

Deutsche Justiz vermutete ihn auf den Philippinen

Ein Haftbefehl gegen Jan Marsalek wurde am 22. Juni 2020 gestellt. Inklusive 16 Durchsuchungsaufträgen. An diesem Tag, also drei Tage nach (!) der „Flucht“, wird in einem Mailverkehr deutscher Justizbehörden festgehalten: „Braun will sich noch heute stellen und soll in die Haftanstalt des PP München verbracht werden; Gleiches gilt nächste Woche für den Beschuldigten Marsalek.“ Weiters heißt es, Marsalek halte sich zurzeit auf den Philippinen auf, um dort eigene Recherchen anzustellen, wo das viele Geld verblieben sei. Er wolle sich nächste Woche in Deutschland der Staatsanwaltschaft stellen. Es kam ganz anders.

Marsalek, der über mehrere Identitäten verfügen soll, reiste an diesem Tag mit seinem originalen Reisepass aus. Ohne kontrolliert zu werden. Angesichts der offiziellen Darstellungen – eine Behörden-Groteske der speziellen Art. Und sollte auch die mutmaßlichen „Fluchthelfer“ wie Schellenbacher entlasten. So sieht es auch dessen renommierter Anwalt Marc Gollowitsch. „Es gab von Beginn an weder einen objektiven noch subjektiven Tatverdacht. Nicht zuletzt ergibt sich dies durch die Ergebnisse des Untersuchungsausschusses in Deutschland zu Wirecard, die auch den österreichischen Behörden vorliegen. Das verfolgte Delikt ist in keinem Tatbestandsmerkmal nur ansatzweise erfüllt.“