USA: Weniger Jets und Kriegsschiffe für Europa

Die USA fordern seit längerer Zeit von den europäischen NATO-Staaten und Kanada, mehr Verantwortung für die Verteidigung des Bündnisgebiets zu übernehmen. Dies wird zunehmend auch mit konkreten Schritten untermauert. Vor allem aus europäischen NATO-Staaten sollen in den kommenden Jahren Tausende Soldaten abgezogen werden. Nun ist der nächste Hammer bekannt geworden: Die Zahl der Flugzeuge und Kriegsschiffe, die Washington für NATO-Einsätze in Europa zur Verfügung stellt, soll um ein Drittel zu reduziert werden.