USA: Weniger Jets und Kriegsschiffe für Europa

Die USA fordern seit längerer Zeit von den europäischen NATO-Staaten und Kanada, mehr Verantwortung für die Verteidigung des Bündnisgebiets zu übernehmen. Dies wird zunehmend auch mit konkreten Schritten untermauert. Vor allem aus europäischen NATO-Staaten sollen in den kommenden Jahren Tausende Soldaten abgezogen werden. Nun ist der nächste Hammer bekannt geworden: Die Zahl der Flugzeuge und Kriegsschiffe, die Washington für NATO-Einsätze in Europa zur Verfügung stellt, soll um ein Drittel zu reduziert werden.
Dies berichtete der „New York Times“ am Donnerstag unter Berufung auf zwei hochrangige europäische Insider hervor. Der US-Plan sieht dem Bericht zufolge vor, die Zahl der F-16- und F-15E-Kampfflugzeuge von rund 150 auf 100 zu senken, die Zahl der Seeaufklärungsflugzeuge von 26 auf 15 zu senken und alle acht Luftbetankungsflugzeuge abzuziehen, die Europa bisher zur Verfügung standen. Damit würde die Fähigkeit der NATO für Angriffe auf weiter entfernte Ziele und Überwachungsaufgaben eingeschränkt.
US-General: „Ungesunde Abhängigkeit“
Erst vor wenigen Tagen hatte der oberste militärische Befehlshaber der NATO in Europa, US-General Alexus G. Grynkewich, von einer „ungesunden Abhängigkeit“ des Streitkräftemodells der Allianz von US-Truppen gesprochen. Diese Abhängigkeit wolle man nun ändern. Mögliche gleichzeitige Konflikte an mehreren Schauplätzen weltweit machten dies erforderlich. Die Anpassung solle die Verteidigungspläne der Allianz realistischer machen und sicherstellen, dass die NATO sich nicht zu sehr auf US-Streitkräfte verlasse, die zur Abschreckung in anderen Regionen benötigt würden, so der General. Die Marschrichtung lautet also: Europa soll die Hauptverantwortung für seine konventionelle Verteidigung übernehmen.
Gemeinsame Erklärung soll Anfang Juli präsentiert werden
Die Verbündeten waren den US-Angaben zufolge bereits am 22. Mai bei einem Treffen im Brüsseler NATO-Hauptquartier über die Pläne informiert worden. Am 2. und 3. Juni berieten Vertreter der 32 Mitgliedsstaaten im militärischen Hauptquartier der Allianz (Shape) im belgischen Mons unter Leitung des britischen Air Chief Marshal Johnny Stringer über die künftige Truppenstellung. Shape arbeite weiterhin mit den Verbündeten zusammen, um die reduzierten amerikanischen Fähigkeiten auszugleichen, sagte Grynkewich.
Über die genaue Form der US-Kürzungen wollen die Bündnispartner in den kommenden Wochen weiter beraten. Eine gemeinsame Linie soll Anfang Juli beim NATO-Gipfel in der türkischen Hauptstadt Ankara präsentiert werden.
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