Shakira überflügelt sogar stolze Fußball-Nation

Vierte WM-Teilnahme von Popstar Shakira in den vergangenen 20 Jahren! Damit überflügelt die Kolumbianerin selbst die stolze Fußball-Nation Italien, die mittlerweile zum dritten Mal nur mit Abwesenheit glänzt. Immerhin zeigt der Weltmeister von 2006 Galgenhumor.
2006 in Deutschland erlebten sowohl Shakira als auch Italien einen Glanzpunkt in ihrer WM-Geschichte. Beim Turnier in Deutschland gab es den ersten Auftritt der Popsängerin bei einer Endrunde – und Italien sicherte sich bekanntermaßen seinen vierten WM-Titel. Seither hat sich aber viel getan.
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