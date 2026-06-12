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Trauma nach Unfall

Tim Allen: War nach Tod von Vater „anderer Mensch“

Society International
12.06.2026 09:48
Tim Allen verlor seinen Vater, als er elf Jahre alt war. Das Trauma nach dem tragischen ...
Tim Allen verlor seinen Vater, als er elf Jahre alt war. Das Trauma nach dem tragischen Unfalltod habe ihn zu einem „anderen Menschen“ gemacht, verriet der Schauspieler jetzt.(Bild: AP/Richard Shotwell)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Tim Allen, bekannt etwa aus der „Santa Clause“-Filmreihe, änderte nach dem Unfalltod seines Vaters seine Persönlichkeit. „Danach war ich irgendwie ein anderer Mensch“, sagte der 72-Jährige dem Branchenmagazin „Us Weekly“. 

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Allen führt aus: „Ein Trauma hat eben diese Wirkung. Ich fand zu meinem spirituellen, metaphysischen oder religiösen Selbst.“ Medienberichten zufolge war Allen elf Jahre alt, als sein Vater von einem betrunkenen Autofahrer getötet wurde.

  Sein Vater habe seine Begeisterung für Automechanik und „all die Dinge, die ich heute so gerne mag“ geweckt, erzählte Allen nun. Diese Verbindung habe ihm bei seinem Stiefvater gefehlt, „aber er war ein absolut wunderbarer Mensch“.

Tim Allen ist nicht nur durch seine Rolle des Tim Taylor in „Hör mal wer da hämmert“ berühmt, er ...
Tim Allen ist nicht nur durch seine Rolle des Tim Taylor in „Hör mal wer da hämmert“ berühmt, er leiht in „Toy Story“ auch Buzz Lightyear seine Stimme.(Bild: AFP/VALERIE MACON)

Im Gefängnis wieder zu sich gefunden
Allen berichtet auch, wie er nach dem College eine Zeit lang den Fokus verlor und „in kriminelle Aktivitäten“ geriet. Im Gefängnis habe er dann wieder zu sich gefunden, schilderte er.

Medienberichten zufolge war er als 25-Jähriger an einem Flughafen wegen Kokain-Besitzes festgenommen worden und musste für mehr als zwei Jahre ins Gefängnis.

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Stimme von Buzz Lightyear
Allen wurde auch durch die Sitcom „Hör mal, wer da hämmert“ bekannt. Im englischen Original der Disney-Pixar-Reihe „Toy Story“ verleiht er dem Kraftprotz Buzz Lightyear die Stimme.

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