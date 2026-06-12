Magische WM-Debüts: „Diese Tore vergisst man nie“

Mit einem Treffer die WM-Premiere krönen – was sich Österreichs Kicker Mittwoch früh (Anpfiff 6 Uhr MESZ) gegen Jordanien wünschen, gelang Hans Krankl und Walter Schachner vor 48 Jahren. Mit der Partie gegen Spanien starteten sie am 3. Juni in ihre erste Endrunde 1978 in Argentinien, wurden zum Schrecken der Iberer.