Traumstart für Mexiko – USA und Kanada vor Auftakt

Nach dem Auftaktspiel der Fußball-Weltmeisterschaft stehen beim mexikanischen Team drei Punkte nach dem Sieg gegen Südafrika zu Buche. Südkorea landet ebenfalls einen Dreier und dreht die Partie gegen Tschechien. Außerdem steigen mit Kanada und den USA zwei weitere Gastgeber heute bzw. morgen ins Turnier ein!