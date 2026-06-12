Echt jetzt? Diese Ballkünstler sind größte Sünder

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Fußball International
12.06.2026 06:30
Welchem Land zeigten die Schiris bei Weltmeisterschaften bis dato die meisten Roten Karten? Wir ...
Welchem Land zeigten die Schiris bei Weltmeisterschaften bis dato die meisten Roten Karten? Wir haben die Antwort!(Bild: Krone KREATIV/GEPA, stock.adobe.com)
Porträt von Christoph Kolland
Von Christoph Kolland

In der Geschichte von Fußball-Weltmeisterschaften gab es bereits viele brutale Fouls, Tätlichkeiten und Rote Karten. Die meisten davon hat allerdings ein Land bekommen, an das man vielleicht nicht sofort denkt. Ein Überblick über die besonderen Platzverweise.

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Zauberhafte Technik und gelebte Freude am Kicken – dafür stehen manche Fußball-Nationen in besonderem Maße, andere weniger. Mit Platzverweisen werden die „Feinmotoriker“ am runden Leder normalerweise nicht in Verbindung gebracht. Weshalb das Land mit den meisten Roten Karten in der Geschichte von Weltmeisterschaften überraschen dürfte.

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