Hui! Jennifer Lopez macht pikante Sex-Beichte

„Es gibt keinen Moment, in dem ich mit jemandem gesehen werde oder mit jemandem zusammenarbeite, in dem nicht versucht wird, mich mit dieser Person in Verbindung zu bringen“, erklärte die 56-Jährige im Gespräch mit „Today“ über die Liebes-Spekulationen. So hätte es sogar Gerüchte gegeben, sie habe eine Affäre mit Kevin Costner – was natürlich ebenso nicht wahr sei wie die Mutmaßungen, sie sei mit Brett Goldstein liiert.