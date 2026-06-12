Hui! Jennifer Lopez macht pikante Sex-Beichte

Sie ist die Frau, von der viele Männer träumen. Doch jetzt sorgt Jennifer Lopez mit einer pikanten Sex-Beichte für Schlagzeilen. Denn in einem Podcast-Talk mit ihrem „Office Romance“-Kollegen Brett Goldstein plauderte die Sängerin und Schauspielerin aus dem Nähkästchen und verriet, mit welchen Hollywoodstars sie sich gerne in den Laken wälzen würde ...
In Goldsteins Sendung „Films To Be Buried With“ kam Jennifer Lopez über den Film „True Romance“ aus dem Jahr 1993 ins Schwärmen. Und vor allem die Stars des Streifens schienen es der 56-Jährigen angetan zu haben. Denn plötzlich ließ sich die Latina zu einer pikanten Sex-Beichte hinreißen.
Bei diesen Stars kommt Lopez in Schwärmen
„In diesem Film wimmelt es nur so von zwielichtigen Gestalten. Christian Slater, der in diesem Plattenladen arbeitet und Halluzinationen von Elvis hat, gespielt von Val Kilmer“, zählte J.Lo munter auf. „Patricia Arquette ist einfach perfekt als Prostituierte mit Herz aus Gold, so liebenswert.“
„Und dann Dennis Hopper und sein Vater Christopher Walken in einer der großartigsten Szenen aller Zeiten zwischen zwei Schauspielern, dazu Brad Pitt als Kiffer und James Gandolfini … Gary Oldman …“, fuhr die Sängerin und Schauspielerin fort.
„Das ist die Wahrheit!“
Und gestand schließlich mit einem Schmunzeln: „Ich hätte mit jedem von ihnen Sex gehabt. Das ist die Wahrheit. Was viel über mich aussagt, vielleicht eher über meine dunkle Seite. Aber sie waren alle verdammt gut in diesem Film.“
Sogar an Gary Oldmans schrägem Gangster-Charakter Drexl Spivey mit seinen Goldzähnen und Dreadlocks habe sie Gefallen gefunden, lachte Lopez. Und auch Patricia Arquette sei in „True Romance“ einfach „sexy“ gewesen, schwärmte sie.
J.Lo dementierte Liebes-Gerüchte
Ob Lopez‘ Herz auch für ihren Co-Star Goldstein höher schlägt? Zuletzt gab es nämlich Gerüchte um eine heimliche Affäre der „Office Romance“-Stars. Doch J.Lo dementierte bereits, dass an diesen etwas dran ist.
„Es gibt keinen Moment, in dem ich mit jemandem gesehen werde oder mit jemandem zusammenarbeite, in dem nicht versucht wird, mich mit dieser Person in Verbindung zu bringen“, erklärte die 56-Jährige im Gespräch mit „Today“ über die Liebes-Spekulationen. So hätte es sogar Gerüchte gegeben, sie habe eine Affäre mit Kevin Costner – was natürlich ebenso nicht wahr sei wie die Mutmaßungen, sie sei mit Brett Goldstein liiert.
Glücklicher Single
Denn Jennifer Lopez ist seit dem Ende ihrer Ehe mit Ben Affleck Single, wie sie zuletzt immer wieder unterstrich. Das Paar ließ sich Anfang 2025 scheiden – nach nur etwas mehr als zwei Jahren Ehe.
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