Bauarbeiter bekommen jetzt 3,5 Prozent mehr Lohn

Die Gewerkschaft hob anlässlich des aktuellen Abschlusses die langfristige Einkommensentwicklung hervor. Laut GBH sind die Löhne in der Branche seit dem Jahr 2019 um insgesamt 31,4 Prozent gestiegen. Im selben Zeitraum habe die Inflation 27,3 Prozent betragen, womit die Gehaltsabschlüsse die allgemeine Teuerung übertroffen hätten.