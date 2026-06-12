Formel 1 ändert Regeln: Jetzt spricht Verstappen

Der Red-Bull-Star hat schon lange gegen die Regelrevolution gewettert, die zu dieser Saison in Kraft trat. Verstappen verglich das Rennfahren in diesem Jahr schon abschätzig mit dem Videospiel „Mario Kart“. Es mache einfach keinen Spaß mehr, klagte er. Die Fahrer sind in ihren neuen Autos seit dieser Saison zu permanentem Energie-Management aufgerufen. Die Aggregate beziehen zu gut 50 Prozent Leistung vom Verbrenner und zu fast 50 Prozent aus der Batterie, die wieder geladen werden muss. Die ganze Zeit Vollgas ist einfach nicht mehr drin.