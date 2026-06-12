„Am Ende musst du einfach dein Ding durchziehen!“

„Krone“: Jakob, diesmal bist du nach dem Einzug in die Play-offs erst später zurück in Österreich, aber wieder während die Saison noch läuft...

Pöltl: Ich bin seit knapp zwei Wochen in Wien. Davor habe ich in Toronto ein bisschen Freizeit genossen. Seit einer Woche bin ich im Training, schaue, dass ich wieder in den Rhythmus komme.