Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vali Höll daheim

„An so etwas denke ich beim Rennfahren nicht“

Salzburg: Sport-Nachrichten
12.06.2026 10:00
Valentina Höll freut sich auf ihren Heimweltcup in Leogang.
Valentina Höll freut sich auf ihren Heimweltcup in Leogang.(Bild: mediamoni)
Porträt von Christoph Kolland
Von Christoph Kolland

Die dritte Weltcupstation für die Downhill-Asse führt die Creme de la Creme nach Leogang. Eine Strecke, die Valentina Höll wie ihre Westentasche kennt. Mit zwei Siegen im Gepäck stimmt das Selbstvertrauen bei der Pinzgauerin. Dennoch geht sie entspannt in ihr Heimrennen . . .

0 Kommentare

Vierfache Gesamtweltcupsiegerin, zweifache Saisonsiegerin und auf der Strecke, die sie wie ihre Westentasche kennt: Valentina Höll scheint beim Heimweltcup in Leogang unschlagbar. Der dritte Sieg in diesem Jahr ist fast vorprogrammiert. „Aber ich weiß, wie schwierig es daheim ist“, dämpft die Pinzgauerin die Erwartungen. „Den Hattrick habe ich nicht angepeilt. An so etwas denke ich gar nicht, wenn ich Rennen fahre.“

Derzeit kann sie mit ihrem neuen Team Commencal ihren Sport wieder genießen und im Kopf cool bleiben. Dennoch würde sie ein gutes Ergebnis in der Quali am Freitag (Herren um 12.30, Damen 13.30) bestimmt beruhigen. Bei einem Sieg würde sie als letzte Downhill-Fahrerin am Samstag starten. Erstmals in der Geschichte der Sportart wirklich als allerletzte, denn bisher war es den Herren vorbehalten, den Schlussakt zu vollziehen. Samstag wird erstmals getauscht, sehr zur Freude von Lokalmatadorin Höll: „Mega cool. Dass sie es in Leogang machen zeigt schon, was wir für eine Wirkung haben.“

Lesen Sie auch:
Veranstalter Marco Pointner. Im Hintergrund wird an der Strecke gearbeitet.
Sport Tv Logo
Mountainbike-Weltcup
Leogang platzt in kommenden Tagen aus allen Nähten
11.06.2026
„Krone“-Vereinsserie
„Da wird das Radfahren auch wirklich gefördert“
10.06.2026
Sport Tv Logo
Auch gutes Training
Bei diesem Weltmeister steht Padel hoch im Kurs
10.06.2026

„Leoganger machen es richtig gut“
Was Leogang für ihren Sportart bedeutet, weiß die 24-Jährige auch sehr zu schätzen. Bis 2030 bleibt ihre Heimstrecke im Weltcupkalender. „Das zeigt, wie motiviert sie sind. Nur mit ihrer Hilfe und der Bühne können wir unseren Sport machen. Es braucht einfach so Leute. Die Leoganger machen es richtig gut!“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg: Sport-Nachrichten
12.06.2026 10:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
ORF-Chef Pig: „Ein neuer Morgen bricht an“
190.533 mal gelesen
Clemens Pig bei seinem ersten Auftritt
Österreich
Abfertigung: Erben schauen durch die Finger
104.798 mal gelesen
Sabine T. ist kurz vor ihrer Pensionierung verstorben. Ihre Abfertigung behält der Dienstgeber, ...
Gericht
Strobl, die ORF-Kronzeugin und ein Firmen-Mercedes
79.705 mal gelesen
Krone Plus Logo
ORF-Kronzeugin war mit einem Wagen jenes Unternehmens unterwegs, für das die Privatfirma von ...
Innenpolitik
ORF-Chef Pig: „Ein neuer Morgen bricht an“
2397 mal kommentiert
Clemens Pig bei seinem ersten Auftritt
Außenpolitik
Putin schröpft alle! Ausblick wird immer düsterer
1477 mal kommentiert
Putin greift tief in die Taschen der Russen.
Innenpolitik
Sparen, investieren, hoffen auf „ein wenig Glück“
1308 mal kommentiert
Finanzminister Markus Marterbauer stellte sein Doppelbudget in „ernsten Zeiten“ vor.
Mehr Salzburg: Sport-Nachrichten
Vali Höll daheim
„An so etwas denke ich beim Rennfahren nicht“
Afrikas bester Schiri
Nach WM-Aus darf Somalier in Salzburg pfeifen
Sport Tv Logo
Mountainbike-Weltcup
Leogang platzt in kommenden Tagen aus allen Nähten
Wettbuhlen gewonnen
Grödig holt sich Austria Salzburgs Aufstiegshelden
Bei Hansa Rostock
Ex-Salzburger verlängert Vertrag in Deutschland

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf