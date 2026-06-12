„An so etwas denke ich beim Rennfahren nicht“

Derzeit kann sie mit ihrem neuen Team Commencal ihren Sport wieder genießen und im Kopf cool bleiben. Dennoch würde sie ein gutes Ergebnis in der Quali am Freitag (Herren um 12.30, Damen 13.30) bestimmt beruhigen. Bei einem Sieg würde sie als letzte Downhill-Fahrerin am Samstag starten. Erstmals in der Geschichte der Sportart wirklich als allerletzte, denn bisher war es den Herren vorbehalten, den Schlussakt zu vollziehen. Samstag wird erstmals getauscht, sehr zur Freude von Lokalmatadorin Höll: „Mega cool. Dass sie es in Leogang machen zeigt schon, was wir für eine Wirkung haben.“