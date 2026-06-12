Trump: „Haben Krieg mit dem Iran beendet“

„Gibt keine verlässlichen Beweise“

Glaubt man dem Iran, steht auch jetzt das Kriegsende weiterhin nicht bevor. Auch aus den USA werden Stimmen laut, die zur Vorsicht mahnen. „Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine verlässlichen Beweise dafür, dass wir eine Einigung haben, und selbst wenn es eine Einigung gibt, ist noch unklar, ob diese Bestand haben wird“, sagte Seth Jones, Leiter der Abteilung für Verteidigung und Sicherheit am Center for Strategic and International Studies zu CNN.