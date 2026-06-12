Trump: „Haben Krieg mit dem Iran beendet“

„Ich weiß nicht, ob Sie es gehört haben, aber wir haben den Krieg mit dem Iran heute beendet“, verkündete US-Präsident Donald Trump am Donnerstagabend. Sowohl in den USA als auch im Iran widerspricht man ihm – und nur wenige Stunden zuvor hatte er selbst noch gedroht, den Iran „SEHR HART“ anzugreifen.
Insgesamt 39 Mal hat Trump inzwischen behauptet, kurz vor einem Deal mit dem Iran zu stehen, wie der Sender CNN gezählt hat. Doch bisher liefen seine Ankündigungen ins Leere. Am Donnerstagabend (Ortszeit) erklärte der US-Präsident erneut, dass die USA den Iran-Krieg „beendet“ hätten. Man habe sich mit den Iranern auf eine „sehr verbindliche Absichtserklärung“ geeinigt.
Laut Trump stimmte der Iran zu, niemals Atomwaffen zu besitzen. „Das war der ganze Zweck, das machte 95 Prozent davon aus“, erklärte der US-Präsident. Der Iran widersprach: Bisher sei kein Text finalisiert worden, berichtete die iranische Nachrichtenagentur Fars unter Berufung auf einen Insider.
Iran soll „härter zuschlagen“
Im Iran dementierte man nicht nur die Aussagen des US-Präsidenten, sondern warnte auch gleich vor ihm. „Die Wahrscheinlichkeit einer Täuschung durch Trump ist hoch“, so der iranische Abgeordnete Ebrahim Rezaei, der einen harten Kurs verfolgt. Laut Rezaei soll der Iran „härter zuschlagen, die Infrastruktur, die Wirtschaftszentren und die künstliche Intelligenz des Feindes in der Region zerstören und vernichten, damit sie mehr Schmerz spüren“.
Nur wenige Stunden vor der Behauptung, dass der Krieg vorbei sei, hatte Trump Angriffe noch auf den Iran angekündigt. Auf seiner Plattform Truth Social hatte er gedroht, dass das US-Militär den Iran „SEHR HART“ treffen werde. Außerdem wolle er die Insel Kharg einnehmen, die für Irans Ölindustrie sehr wichtig ist. Kurz darauf blies Trump die geplanten Angriffe auch schon wieder ab – er begründete das mit Gesprächen mit dem Iran.
Trumps Ausweg aus dem Krieg
Ein – inzwischen fast 40 Mal angekündigter – Deal würde Trump einen Ausweg aus dem Krieg bieten. Nach dem Angriff Ende Februar hatte Trump mehrmals betont, dass der Krieg bald vorbei sein werde. Mehr als drei Monate später ist der Konflikt immer noch akut und Trumps innenpolitische Position deutlich geschwächt.
„Gibt keine verlässlichen Beweise“
Glaubt man dem Iran, steht auch jetzt das Kriegsende weiterhin nicht bevor. Auch aus den USA werden Stimmen laut, die zur Vorsicht mahnen. „Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine verlässlichen Beweise dafür, dass wir eine Einigung haben, und selbst wenn es eine Einigung gibt, ist noch unklar, ob diese Bestand haben wird“, sagte Seth Jones, Leiter der Abteilung für Verteidigung und Sicherheit am Center for Strategic and International Studies zu CNN.
Auch Frank Kendal, Ex-Staatssekretär der Luftwaffe, gab zu bedenken: „Es ist wirklich wichtig zu erkennen, dass dies kein endgültiges Abkommen zur Beendigung dieses Krieges ist. Es handelt sich um eine Verlängerung des Waffenstillstands, vermutlich um etwa 60 Tage.“
Ringen um den Deal
Bereits seit Wochen verhandeln Vertreter aus den USA und dem Iran über ein dauerhaftes Ende des Krieges, den die USA und Israel Ende Februar mit ihren Angriffen auf den Iran begonnen hatten. Seit gut zwei Monaten gilt eigentlich eine Waffenruhe, doch seit Inkrafttreten der Feuerpause kam es mehrfach zu gegenseitigem Beschuss. Zuletzt lagen die Positionen vor einem möglichen Rahmenabkommen deutlich auseinander.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.